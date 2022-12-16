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109分局聯絡官黃凌欽 獲社區表彰

記者鄭怡嫣／紐約報導
黃凌欽獲社區領袖表彰。(記者鄭怡嫣╱攝影)
黃凌欽獲社區領袖表彰。(記者鄭怡嫣╱攝影)

管轄法拉盛等地的市警109分局社區事務聯絡官黃凌欽，14日晚獲得社區表彰，肯定他在預防犯罪、促進警民關係、保護弱勢群體的努力。

大學主修金融會計的黃凌欽，因有機會參加市警局的培訓項目而轉行進入警隊，結業後被分配至113分局與111分局，2012年調至109分局，並在2016年擔任社區事務聯絡官迄今。他在接受本報採訪時表示，在他擔任此職之前，109分局並沒有說中文的社區聯絡官，會說中文可以更加接近華人社區，促進警民關係，也將繼續為民服務。

對於警界亞裔不足，他表示，109分局會說中文的警察也仍屈指可數。但分局80多名輔警中，有60多名華裔及亞裔，多為本地區民，關心治安。社區華人也自發組織巡邏隊，充當警察的耳目。他鼓勵更多華裔及亞裔從警，或以輔警、巡邏隊成員的方式服務社區。

近日在109分局及109社委會的活動中，第40區民主黨代表瓦茨克絲(Martha Flores-Vazquez)向黃凌欽頒發表揚狀。局長霍爾(Louron E. Hall)也提到法拉盛警力不足的問題，他表示，近期市警局已增派警員，預計明年也將向該轄區調派更多人手。

皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)、州眾議員布朗斯汀(Edward C. Braunstein)、州參議員劉醇逸及法拉盛市議員黃敏儀等出席活動。

109分局社區事務聯絡官黃凌欽獲社區表彰。(記者鄭怡嫣╱攝影)
109分局社區事務聯絡官黃凌欽獲社區表彰。(記者鄭怡嫣╱攝影)

亞裔 法拉盛 警察

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