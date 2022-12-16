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紐約客談／上訴法院任命 牽動亞裔神經

紐約客談

紐約州最高司法機構州上訴法院，保守派法官四票對自由派三票的長久局面或將改變。首席法官狄佛爾(Janet DiFiore)7月宣布離職，民主黨政客放話要求州長改變，指目前的上訴法庭違背多數居民價值觀。州長需在本月23日前提名人選，交州參議會同意。但月前險勝的州長霍楚，選後民調顯示，支持率依然未過半。上訴法官任期14年，這項提名將對紐約州未來影響深遠，最後仍看她的魄力，以及與議會、民意間的角力與抉擇。

此首席職位除管理上訴法院，還要監督整個州司法系統，包含3000多名法官，1萬5000名員工。此外，還要承受各種政治壓力，社會保守、進步派的抗爭及法官間的矛盾。前任法官雖未承認，但應也是因為選區重劃遭政治攻擊，才會選擇離去。

今年的紐約州國會議員選區重劃爭議，上訴法院最終拍板，為共和黨創造有利的選情，選後自然成為眾矢之的。在許多事長期被視為理所當然的紐約州，這個職位也終於引起廣泛關注，包含亞裔的目光。而亞裔及少數族裔在今年普選展現保守的一面，也可視為風向。

州長手中七名候選人名單上，唯一的亞裔是現任上訴法院華裔法官翁家駒，但遭進步派團體阻撓，指他與另兩名人選，過去判例偏向警檢，不利弱勢群體。紐約亞裔律師協會近日則公開呼籲霍楚提名翁家駒，指他公正，且有助改善亞裔在司法體系代表性不足的情況。

至於州長的態度，她近期曾在媒體撰文表示，上訴法院需要一位有智慧的領袖，能團結這個法院，對社會傳遞有力、受尊重的訊息。

亞裔 紐約州 提名

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