又見微信模式搶案 華人換匯6.5萬元遭搶

109分局轄區內日前又發生一起類似劫案，兩名華人與他人相約換匯6萬5000元美金，到達指定公寓後，被三名華人男子持槍搶劫。(記者牟蘭／攝影)

華社通過微信 等交易的模式搶案頻發，市警109分局轄區內日前又發生一起類似劫案，兩名華人 與他人相約計畫換匯6萬5000元美金，到達指定的公寓後，被三名華人男子持槍搶劫，嫌犯逃逸；警方提醒民眾留意，網上買賣可約在警局附近交易。

根據警方消息，29歲與37歲的華男 通過微信，認識一華人男子，對方稱可換匯美金成人民幣，雙方相約14日下午6時許在法拉盛143街與Ash大道一間公寓樓前見面，對方先清點受害人帶來6萬5000元現金，隨後帶兩人到樓上一間空置屋。

兩名受害人進入屋後，另有兩名華人男子持槍逼他們交出現金與手機，受害人照做後，三名男子逃之夭夭，兩人隨後報警；警方指，其中一名華男身高六呎五吋，穿黑衣與綠褲。

華社近期發生多起類似劫案，受害者通過微信、小紅書與華人網站，買賣貴重物品或換匯美元，有華女依指定地點到達交易地點後，被他人用胡椒噴霧噴臉，被搶萬元名牌包，也有華男被搶名表，僅在市警107已有至少六起案件，109分局與111分局也有類似案件發生。

警方呼籲，任何知情者或受害人，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源保密。