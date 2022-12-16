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陳韜任五分局長 華埠辦歡迎會

記者張晨／紐約報導
社區為陳韜獻上「任重道遠」書法捲軸感謝狀。(記者張晨╱攝影)
社區為陳韜獻上「任重道遠」書法捲軸感謝狀。(記者張晨╱攝影)

https://youtu.be/Z__xehGQnz4

影音來源：記者張晨

華埠商業改進區(Chinatown BID)與眾多社區代表15日在勿街美食樓為新到任不久的五分局局長陳韜舉辦歡迎會，執行總監陳作舟表示，安全和整潔是推動小商業繁榮、住戶安定以及遊客回流的關鍵；陳韜也承諾將「修補破窗」將與生活質量相關的議題作為執法重點，期待和社區共創華埠繁榮。

「在我們的調查中，安全始終是華埠最關注的問題。」陳作舟說，居民放心外出，商家能持續營業到更晚，即使冬天天黑較早也不會影響他們，回歸疫情前的日子是我們最盼望的，所以對於新上任的局長，社區也充滿期待。

此次是陳韜上任近兩個月來，首次公開接受社區歡迎，他從陳作舟手中接過寫有「任重道遠」的書法捲軸和感謝狀，表示會繼續勉勵自己為社區服務。

陳韜日前不斷在社區走訪調研，與組織、民選官員辦公室對話，力求深入了解社區；他表示，已聽取建議將為轄區多安裝攝像頭，並已選定地點。陳作舟也鼓勵商戶，升級監控系統，不但能保護自己，發生案件時，也幫警方破案提供關鍵信息。

陳韜又就哥倫布公園賭檔等回答社區疑問，他說自己整個從警生涯都在布碌崙(布魯克林)，但五分局許多治安問題都與62、甚至72分局相似；「像以菸店為中心的犯罪活動或聚眾賭博等。」他說，如今首要任務就是提高生活質量，包括夜店、幾個公園周邊的治安，以及野地摩托車、改裝車等犯罪、噪音以及交通問題等。

華埠商業改進區與諸多社區領袖為陳韜舉辦歡迎會。(記者張晨╱攝影)
華埠商業改進區與諸多社區領袖為陳韜舉辦歡迎會。(記者張晨╱攝影)

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