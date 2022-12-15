刺激經濟 紐約州長推10年建80萬套房

霍楚(左)和亞當斯14日公布「新紐約計畫」，擬未來十年新建80萬套住宅。(州長辦公室提供)

新冠疫情 令紐約經濟遭受重創，為促進經濟復甦，州長霍楚(Kathy Hochul)和市長亞當斯 (Eric Adams)14日在參加商界活動時公布「新紐約計畫」(‘New’ New York: Making New York Work for Everyone)40項政策，擬未來十年新建80萬套住宅，並宣布一系列企業友好措施；亞當斯抨擊仇富心理，表示需要高收入者留在紐約市 ，看不慣的人才應該離開。

紐約州新增就業放緩，經濟或將陷入衰退；根據州主計長此前報告，紐約州的辦公室使用率只有疫情前的48%，大都會運輸署(MTA)的數據則顯示，目前地鐵客流量只有疫情前的65%；此外，因疫情流失的私企職位，仍有12%尚未恢復，導致曼哈頓部分地區經濟恢復緩慢。

霍楚和亞當斯14日出席更美好紐約協會(Association for a Better New York)活動，她表示，紐約州經濟雖積極恢復，但目前似乎進入瓶頸期，辦公室空置率仍高、地鐵和曼哈頓中城客流量停滯不前。儘管霍楚提出的計畫缺乏細節，但她明確表示將在未來十年新建80萬套住房，並將在明年1月10日的州情咨文中提出全面的住房計畫；此外，亞當斯也提出未來十年要在紐約市新建50萬套住宅，並簡化新建案審批手續。

計畫還包括修改州市土地利用法律，方便地產商將辦公室改建為住宅樓，建立永久性的戶外用餐項目，通過改善公共交通減少通勤時間，投資兒童照護項目等40項政策。

亞當斯抨擊進步派的仇富行為，他說，全市有51%的稅收來自於2%的高收入人群，「許多人總說讓高收入者離開紐約市會如何，但我說應該走的是你，我需要高收入者留在紐約市。」

除討論商業問題，霍楚和亞當斯同時現身也是特意展現兩人關係良好，擺脫前州長(Andrew Cuomo)和前市長白思豪(Bill de Blasio)造成的州市對立；兩人都表示將緊密合作。