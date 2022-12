刺激經濟 紐約州長推10年建80萬套房

霍楚(左)和亞當斯14日公布「新紐約計畫」,擬未來十年新建80萬套住宅。(州長辦公室提供)

新冠疫情 令紐約經濟遭受重創,為促進經濟復甦,州長霍楚(Kathy Hochul)和市長亞當斯 (Eric Adams)14日在參加商界活動時公布「新紐約計畫」(‘New’ New York: Making New York Work for Everyone)40項政策,擬未來十年新建80萬套住宅,並宣布一系列企業友好措施;亞當斯抨擊仇富心理,表示需要高收入者留在紐約市 ,看不慣的人才應該離開。

紐約州新增就業放緩,經濟或將陷入衰退;根據州主計長此前報告,紐約州的辦公室使用率只有疫情前的48%,大都會運輸署(MTA)的數據則顯示,目前地鐵客流量只有疫情前的65%;此外,因疫情流失的私企職位,仍有12%尚未恢復,導致曼哈頓部分地區經濟恢復緩慢。

霍楚和亞當斯14日出席更美好紐約協會(Association for a Better New York)活動,她表示,紐約州經濟雖積極恢復,但目前似乎進入瓶頸期,辦公室空置率仍高、地鐵和曼哈頓中城客流量停滯不前。儘管霍楚提出的計畫缺乏細節,但她明確表示將在未來十年新建80萬套住房,並將在明年1月10日的州情咨文中提出全面的住房計畫;此外,亞當斯也提出未來十年要在紐約市新建50萬套住宅,並簡化新建案審批手續。

計畫還包括修改州市土地利用法律,方便地產商將辦公室改建為住宅樓,建立永久性的戶外用餐項目,通過改善公共交通減少通勤時間,投資兒童照護項目等40項政策。

亞當斯抨擊進步派的仇富行為,他說,全市有51%的稅收來自於2%的高收入人群,「許多人總說讓高收入者離開紐約市會如何,但我說應該走的是你,我需要高收入者留在紐約市。」

除討論商業問題,霍楚和亞當斯同時現身也是特意展現兩人關係良好,擺脫前州長(Andrew Cuomo)和前市長白思豪(Bill de Blasio)造成的州市對立;兩人都表示將緊密合作。