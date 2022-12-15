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曼哈頓檢察官白艾榮 宣布投900萬改善遊民危機

記者張晨／紐約報導
白艾榮(發言者)宣布投入900萬元於改善社區心理健康危機。(記者張晨／攝影)
白艾榮(發言者)宣布投入900萬元於改善社區心理健康危機。(記者張晨／攝影)

曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)14日宣布，將投入900萬元治理遊民問題，深入曼哈頓四個重點區域，建立「鄰里導航員」(Neighborhood Navigators)，提供包括住房援助、精神疾病治療、食物、衣服和交通費等；華埠位列其中。

影音來源：記者張晨

白艾榮表示，600萬元將投入「基於社區」的外展服務者，這些人扎根社區、了解社區，知道如何與區域內需要幫助的人正確建立聯絡。另外300萬元則撥給刑事法庭的社工人員，他們將與犯下輕罪者建立聯絡，確保得到正確引導而不會因走投無路成為慣犯。白艾榮說，目標是獨立於刑事司法系統之外，改善精神危機帶來的公共安全隱患，擴大急需的服務。

「鄰里導航員」項目將在全市四個社區深入，包括哥倫比亞大學附近的英伍德(Inwood)、哈林區、中城西地獄廚房與雀兒喜、和華埠。

地獄廚房與時報廣場相連，街區中有許多華人經營的餐廳、洗衣店及美容美甲服務，亞太裔更是密集，近期的華女高慧民(Michelle Aylssa Go)被精神病遊民推下鐵軌身亡、菲律賓婦女遭仇恨攻擊踹頭等案，均發生在這裡。

在華埠，35歲的李尤娜(Christina Yuna Lee，音譯)今年初同樣遭精神病遊民尾隨入市殺害，羅斯福公園周圍的治安問題也是社區關注焦點，住戶和小商家經常遭到騷擾。

計畫與紐約市立大學政府研究所共同完成，初衷是在社區和法院增加兩類社會工作者，根據不同人群因地制宜。白艾榮表示，刑事司法系統不能成為解決心理和行為健康問題的主要工具，新計畫將「投入預防工作，植根於理解，因為建立可持續的公共安全，需要社區的朋友、家人和鄰居，提供支持。」

白艾榮 華埠 遊民

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