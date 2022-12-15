服務華埠輔警團50年 盧炳明去世

盧炳明(右二)2019年受市警高層嘉獎。(記者張晨╱攝影)

近百歲高齡的市警五分局輔警團元老盧炳明近日離世，社區及市警表達悼念。作為全市最早的一批華裔輔警，他2019年才宣布退休 ，服務華社超過50年，見證華埠 的風雨沉浮；其子盧元龍關心華埠事務，也是輔警團十餘年的隊員。

盧炳明1965年從香港 移民來美，一直經營印刷業，在香港就曾做過13年輔警，1969年他通過警員老友介紹，加入五分局民防隊；2019年榮休接受本報採訪時說，「當時還不是輔警團，1973年才正式更名。」

盧炳明的輔警生涯見證華埠黑幫橫行時期，他表示，華人輔警對維護華社治安有重要作用，五分局曾是紐約最強的輔警團，人數過百，鼎盛時期有170人，比分局警員還多。雖然完全義務服務，沒有薪資，盧炳明在最後一次受訪時說，「樂在其中」。

其子盧元龍表示，「家中一直相信法律與秩序高於一切」，他感激因父親影響加入五分局輔警；如今48歲的他，已服務輔警團十年有餘，上至社區事務，下至社區活動維穩，都能看到盧元龍的身影。

輔警團長譚達榮表示，五分局輔警同仁深表哀痛，盧炳明是真正的良師益友，他忠忱、堅毅，多年前協助創辦五分局輔警團，維持社區安寧，身為輔警副督察，他一直不遺餘力，凝聚與鼓勵有心人士服務，數十年如一日，誠為社區典範，斯人逝去，浩氣長存。