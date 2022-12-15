我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國GDP何時超越美國？日經：即使到2036年後都不可能

WSJ：習假裝中立 私下和普亭還是好友 中俄強化關係

服務華埠輔警團50年 盧炳明去世

記者張晨／紐約報導
盧炳明(右二)2019年受市警高層嘉獎。(記者張晨╱攝影)
盧炳明(右二)2019年受市警高層嘉獎。(記者張晨╱攝影)

近百歲高齡的市警五分局輔警團元老盧炳明近日離世，社區及市警表達悼念。作為全市最早的一批華裔輔警，他2019年才宣布退休，服務華社超過50年，見證華埠的風雨沉浮；其子盧元龍關心華埠事務，也是輔警團十餘年的隊員。

盧炳明1965年從香港移民來美，一直經營印刷業，在香港就曾做過13年輔警，1969年他通過警員老友介紹，加入五分局民防隊；2019年榮休接受本報採訪時說，「當時還不是輔警團，1973年才正式更名。」

盧炳明的輔警生涯見證華埠黑幫橫行時期，他表示，華人輔警對維護華社治安有重要作用，五分局曾是紐約最強的輔警團，人數過百，鼎盛時期有170人，比分局警員還多。雖然完全義務服務，沒有薪資，盧炳明在最後一次受訪時說，「樂在其中」。

其子盧元龍表示，「家中一直相信法律與秩序高於一切」，他感激因父親影響加入五分局輔警；如今48歲的他，已服務輔警團十年有餘，上至社區事務，下至社區活動維穩，都能看到盧元龍的身影。

輔警團長譚達榮表示，五分局輔警同仁深表哀痛，盧炳明是真正的良師益友，他忠忱、堅毅，多年前協助創辦五分局輔警團，維持社區安寧，身為輔警副督察，他一直不遺餘力，凝聚與鼓勵有心人士服務，數十年如一日，誠為社區典範，斯人逝去，浩氣長存。

華埠 香港 退休

上一則

全美單身宜居城 紐約市排名第151

下一則

市民委員會百萬元贈款 幫助小企業

延伸閱讀

全美最辣炸雞 LA華埠排隊兩小時 巴沙迪那開新店

全美最辣炸雞 LA華埠排隊兩小時 巴沙迪那開新店
合法永久居民 別怕公共負擔審核

合法永久居民 別怕公共負擔審核
美京中華會館選舉 伍毅文當選主席

美京中華會館選舉 伍毅文當選主席
新州快速路荷蘭隧道段延長線拓寬計畫 紐約下城居民也反對

新州快速路荷蘭隧道段延長線拓寬計畫 紐約下城居民也反對
華埠130小學 人瑞中心報佳音

華埠130小學 人瑞中心報佳音

熱門新聞

888大藥房業主吳慧玲涉通過支付顧客現金等，由醫生開出患者不需要的藥品或服務，涉非法回扣與詐欺，被聯邦檢方起訴。(法院文件)

開藥換現金 紐約2華人藥房員工涉詐1050萬元

2022-12-10 07:00
嫌犯作案照片。(市警局提供)

身中9刀 紐約20歲華男開賓利遭搶 4萬現金稱繳學費

2022-12-11 13:37
強風暴來襲，紐約市預計本周迎雨雪天。(本報檔案照)

強風暴來襲 紐約市本周冰雪交加

2022-12-13 15:44
黃萱迪(中)8日出庭，右為董克文。(記者胡聲橋╱攝影)

日間護理中心發錢吸引耆老…業者判刑 沒收+賠償300萬

2022-12-09 02:29
紐約市衛生局長瓦桑敦促市民在室內和擁擠的室外重新戴上口罩。（取自瓦桑推特）

3種傳染病使紐約市重回高風險 市府急令市民戴回口罩

2022-12-09 16:02
紐約一家小店藉由販售台製果乾挺小農，致力增加台灣曝光度。（圖取自facebook.com/yunhaishop）

中國擋台灣鳳梨 紐約小店販售果乾 異軍突起

2022-12-11 15:12

超人氣

更多 >
聖誕禮物買了嗎？好市多12月這5項優惠商品別錯過

聖誕禮物買了嗎？好市多12月這5項優惠商品別錯過
1張照片看拜登49年前結緣 台積電張淑芬這樣說

1張照片看拜登49年前結緣 台積電張淑芬這樣說
微信、小紅書買賣名表名包 紐約華人頻遭搶…警察支招

微信、小紅書買賣名表名包 紐約華人頻遭搶…警察支招
耶魯華生命案找到新證據 蔣凱文父母：這一刻等太久

耶魯華生命案找到新證據 蔣凱文父母：這一刻等太久
國會共和黨3號人物 2萬元郵寄支票被偷…捐款者恐遭殃

國會共和黨3號人物 2萬元郵寄支票被偷…捐款者恐遭殃