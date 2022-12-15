針對少數族裔投資加密貨幣設局 9人團夥落網

加密貨幣高回報的投資騙局，少數族裔常受害。(路透)

「殺豬盤」詐騙 案全美頻發，少數族裔常成為受害者，紐約南區聯邦檢方14日起訴兩個專門欺詐西語裔等少數族裔的加密貨幣 集團，指控九人以龐式騙局(Ponzi Schemes)誘騙他人投資 加密貨幣，再通過洗錢將受害人錢財據為己有。

根據起訴書，卡莫納(David Carmona)等九人在2017年成立IcomTech和Forcount(後稱Weltsys)兩間加密貨幣公司，之後通過在全球舉行豪華博覽會、小型社區演講等形式，介紹公司的投資產品和利息，引誘參與者投資加密貨幣，並承諾給予投資者每日利潤回報，甚至可在六個月內獲得翻番的收益。

事實上，兩間公司從未進行過任何加密貨幣交易行為，卡莫納等九人不過是把受害者的資金用於支付其他受害者，不斷推廣公司計畫以加速斂財，最終將投資款占為己有後逃之夭夭。

檢方表示，在引誘受害者的活動中，嫌犯總是開著豪車、身著華服、誇耀所賺的金額，以此加強從事加密貨幣投資的真實性和誘惑性。心動的受害者被要求通過現金、支票、電匯和實際加密貨幣進行交易，從IcomTech和Forcount購買投資產品，之後會進入犯罪者所創建的虛假網站，每日查看收益。

起訴書顯示，儘管這些利潤會在網站上不斷增加，但受害者無法提取這些收益，最終血本無歸。卡莫納等人則會直接提走投資人的錢，用於詐騙活動的宣傳經費及個人奢侈品和房產支出。

「陰謀」終於在2018年8月露出破綻，受害者們發現他們很難提款後，向該公司投訴，但犯罪者總以藉口拖延；到2019年年底，兩間公司停止推廣，也不再回覆任何投資人的投訴，並開始透過空殼公司進行洗錢，或是直接用於購買房產和奢侈品，一直持續到2021年底。

警方自今年起開始「收網」逮捕嫌犯，紐約南區聯邦檢方以欺詐洗錢等罪名起訴，並警告所有類似騙局的金融犯罪者，終將被繩之以法。