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紐約客談／BQE大修工程 應加緊付諸行動

紐約客談

通過布碌崙(布魯克林)皇后區高速公路(BQE) 駕車前往曼哈頓的人都有這樣的經歷，BQE在登波(Dumbo)和布碌崙高地(Brooklyn Heights)有一段大約1.5哩長的路段，車流異常緩慢。一周七天，一天24小時，不管什麼時候開車經過，這段路基本上一直堵車。

這就是著名的經歷了80年風雨的BQE三層懸臂梁公路(triple cantilever)。現在，對這段陳舊不堪的公路進行大修的幾個初步方案已經公布，大家也算是看到這段公路改善的一線希望。不過，習慣了美國工程建設速度的人大概會想，是不是又要花幾十年時間啊？

因為修這條路要申請動用聯邦基建資金，市政府決定將這個項目納入優先執行。按計畫，工程將於2027年開始施工，2032年完工。

這已經是十年後了。不過有的官員，比如布碌崙區長雷索諾卻說，最初提出的重新規畫BQE的全面方案，很快演變成只關注紐約市擁有的懸臂梁公路部分。這使數十年來受BQE環境負面影響的社區無法實現環境正義。

估計這位區長不開車，即使開車也不走BQE，否則他應該知道，這個異常壅堵的路段是開車者的眼中釘，而且正好是整個BQE的瓶頸。在解決整條BQE的問題前，集中力量先對這個路段進行大修，實在是再正確不過，因為它是整條BQE的關鍵。

陳舊的BQE對周圍居民造成的環境汙染不可否認，也正因為如此，大修工程要進行環境評估，在設計上盡力對公路「遮蓋」，而且還要對周圍的環境進行綠化美化。接下來，這個工程的設計將進入公眾審議階段，無論如何，我們都不希望看到工程因為環境問題而推遲。

布碌崙 紐約市 皇后區

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