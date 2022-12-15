紐約BQE整修 3提案加寬路面 市長：大膽想像

目前的BQE三層懸臂梁公路不堪重負，陳舊不堪。(交通局提供)

市長亞當斯 (Eric Adams)和交通局(DOT)近日推出重新規畫和整修布碌崙 (布魯克林)-皇后區高速公路(BQE)的三項初步提案。這些提案的共同之處都是將位於布碌崙高地(Brooklyn Heights)的這段破舊的三層懸臂梁公路拓寬至單向三車道，以解決交通堵塞問題，同時更換陳舊的基礎設施，並美化路面。

這段屬於紐約市的三層懸臂梁(triple cantilever)公路在BQE的中央段，全長1.5哩，位於布碌崙的登波(Dumbo)和布碌崙高地(Brooklyn Heights)。這段獨特的公路是1940年代由Robert Moses設計，當時被認為是工程奇跡。這段公路是交通要道。疫情前每天車流量達15.5萬輛，其中有1萬8000輛為載重車輛，對公路的損耗很大。80年的使用早已使這段公路非常老舊，急需大修。

交通局在13日的研討會提出的三項主要提案分別被稱為「台地」(The Terraces)、「階梯」(The Stoop)和「瞭望台」(The Lookout)。三項方案涉及全部或部分重建懸臂梁公路的擋土牆，並用綠地覆蓋來美化。

「台地」方案與現有公路基本類似，「階梯」方案把兩個方向的車道放在一個平面。「瞭望台」方案變化最大，將全部更換擋土牆，兩個方向的車道將直接上下堆疊。這三個方案都將是三車道，其中兩個車道為正常車道，第三個供故障車或高載客量車使用。

原本有人提議完全地下化，地面將建成公園，但因為造價、通風等要求，以及旁邊就是地鐵 設施，被迫放棄。按照現在設計，公路不能完全覆蓋，必須一側對外開放。也有人提議拆除三層懸臂梁，另建全新公路，也沒有被採納。

因為這段公路的狀況很差，交通局2018年曾警告說，如果不整修，到2026年將無法使用。前任市長白思豪(Bill de Blasio)在任期後期將單向三車道減為兩車道，期望將公路的壽命延長20年，但隨之而來的是BQE公路變得更加壅堵。

市長亞當斯打算利用聯邦基建款項，對這段公路進行大修。為使用聯邦資金，他同意快速推進這個項目，在明年春天就確定最終方案，然後開始進行環境評估。如果一切按計畫進行，2024年將開始工程採購，2027年將開始施工，預計在2032年完成。