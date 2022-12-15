我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國GDP何時超越美國？日經：即使到2036年後都不可能

WSJ：習假裝中立 私下和普亭還是好友 中俄強化關係

紐約BQE整修 3提案加寬路面 市長：大膽想像

記者胡聲橋／紐約報導
目前的BQE三層懸臂梁公路不堪重負，陳舊不堪。(交通局提供)
目前的BQE三層懸臂梁公路不堪重負，陳舊不堪。(交通局提供)

市長亞當斯(Eric Adams)和交通局(DOT)近日推出重新規畫和整修布碌崙(布魯克林)-皇后區高速公路(BQE)的三項初步提案。這些提案的共同之處都是將位於布碌崙高地(Brooklyn Heights)的這段破舊的三層懸臂梁公路拓寬至單向三車道，以解決交通堵塞問題，同時更換陳舊的基礎設施，並美化路面。

這段屬於紐約市的三層懸臂梁(triple cantilever)公路在BQE的中央段，全長1.5哩，位於布碌崙的登波(Dumbo)和布碌崙高地(Brooklyn Heights)。這段獨特的公路是1940年代由Robert Moses設計，當時被認為是工程奇跡。這段公路是交通要道。疫情前每天車流量達15.5萬輛，其中有1萬8000輛為載重車輛，對公路的損耗很大。80年的使用早已使這段公路非常老舊，急需大修。

交通局在13日的研討會提出的三項主要提案分別被稱為「台地」(The Terraces)、「階梯」(The Stoop)和「瞭望台」(The Lookout)。三項方案涉及全部或部分重建懸臂梁公路的擋土牆，並用綠地覆蓋來美化。

「台地」方案與現有公路基本類似，「階梯」方案把兩個方向的車道放在一個平面。「瞭望台」方案變化最大，將全部更換擋土牆，兩個方向的車道將直接上下堆疊。這三個方案都將是三車道，其中兩個車道為正常車道，第三個供故障車或高載客量車使用。

原本有人提議完全地下化，地面將建成公園，但因為造價、通風等要求，以及旁邊就是地鐵設施，被迫放棄。按照現在設計，公路不能完全覆蓋，必須一側對外開放。也有人提議拆除三層懸臂梁，另建全新公路，也沒有被採納。

因為這段公路的狀況很差，交通局2018年曾警告說，如果不整修，到2026年將無法使用。前任市長白思豪(Bill de Blasio)在任期後期將單向三車道減為兩車道，期望將公路的壽命延長20年，但隨之而來的是BQE公路變得更加壅堵。

市長亞當斯打算利用聯邦基建款項，對這段公路進行大修。為使用聯邦資金，他同意快速推進這個項目，在明年春天就確定最終方案，然後開始進行環境評估。如果一切按計畫進行，2024年將開始工程採購，2027年將開始施工，預計在2032年完成。

亞當斯表示：「現在是大膽想像的時候。我們有一個千載難逢好機會，建設21世紀的BQE，並將這個環境和美學上的噩夢變成城市的夢想」。

三層懸臂梁公路大修方案之「瞭望台」方案。(交通局提供)
三層懸臂梁公路大修方案之「瞭望台」方案。(交通局提供)
三層懸臂梁公路大修方案之「台地」方案。(交通局提供)
三層懸臂梁公路大修方案之「台地」方案。(交通局提供)
三層懸臂梁公路大修方案之「階梯」方案。(交通局提供)
三層懸臂梁公路大修方案之「階梯」方案。(交通局提供)

布碌崙 亞當斯 地鐵

上一則

TLC網約車司機漲薪 暫緩執行

延伸閱讀

法拉盛犯罪增 黃敏儀籲亞當斯增派警力

法拉盛犯罪增 黃敏儀籲亞當斯增派警力
市府將增800特殊兒童早教名額

市府將增800特殊兒童早教名額
精神病患強制送醫 前州長：遲了20年

精神病患強制送醫 前州長：遲了20年
金兌錫力挺 喊政府須擔責

金兌錫力挺 喊政府須擔責
紐約市長推「射月計畫」 10年蓋50萬套房

紐約市長推「射月計畫」 10年蓋50萬套房

熱門新聞

888大藥房業主吳慧玲涉通過支付顧客現金等，由醫生開出患者不需要的藥品或服務，涉非法回扣與詐欺，被聯邦檢方起訴。(法院文件)

開藥換現金 紐約2華人藥房員工涉詐1050萬元

2022-12-10 07:00
嫌犯作案照片。(市警局提供)

身中9刀 紐約20歲華男開賓利遭搶 4萬現金稱繳學費

2022-12-11 13:37
強風暴來襲，紐約市預計本周迎雨雪天。(本報檔案照)

強風暴來襲 紐約市本周冰雪交加

2022-12-13 15:44
黃萱迪(中)8日出庭，右為董克文。(記者胡聲橋╱攝影)

日間護理中心發錢吸引耆老…業者判刑 沒收+賠償300萬

2022-12-09 02:29
紐約市衛生局長瓦桑敦促市民在室內和擁擠的室外重新戴上口罩。（取自瓦桑推特）

3種傳染病使紐約市重回高風險 市府急令市民戴回口罩

2022-12-09 16:02
紐約一家小店藉由販售台製果乾挺小農，致力增加台灣曝光度。（圖取自facebook.com/yunhaishop）

中國擋台灣鳳梨 紐約小店販售果乾 異軍突起

2022-12-11 15:12

超人氣

更多 >
聖誕禮物買了嗎？好市多12月這5項優惠商品別錯過

聖誕禮物買了嗎？好市多12月這5項優惠商品別錯過
1張照片看拜登49年前結緣 台積電張淑芬這樣說

1張照片看拜登49年前結緣 台積電張淑芬這樣說
微信、小紅書買賣名表名包 紐約華人頻遭搶…警察支招

微信、小紅書買賣名表名包 紐約華人頻遭搶…警察支招
耶魯華生命案找到新證據 蔣凱文父母：這一刻等太久

耶魯華生命案找到新證據 蔣凱文父母：這一刻等太久
國會共和黨3號人物 2萬元郵寄支票被偷…捐款者恐遭殃

國會共和黨3號人物 2萬元郵寄支票被偷…捐款者恐遭殃