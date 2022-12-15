TLC網約車司機漲薪 暫緩執行

TLC此前投票決定調漲紐約市網約車司機最低時薪，但遭網約車公司優步提訴，法官裁決暫緩執行。(路透)

紐約市 計程車暨禮車管理局(TLC)此前投票決定調漲紐約市網約車 司機最低時薪，以減輕網約車對計程車的競爭壓力，下周即將生效；但這一決定遭到網約車公司優步(Uber)提訴，曼哈頓 高等法院法官日前裁決暫緩執行，TLC則表示將繼續上訴。

根據TLC的決定，網約車司機接單平均每分鐘的工資及平均每哩的工資將比2019年分別增長7.42%和23.93%；TLC表示，調高最低時薪後，一趟30分鐘、距離7.5哩的行程，平均費用將大約增至28元，漲幅約3.5元；如此一來，網約車平台每月的支出將增加2100萬元至2300萬元，乘客承擔的費用將增加10%。

這項決定原訂19日(周一)生效，但優步9日向曼哈頓高等法院提訴，要求暫停執行新規；優步認為，此次漲薪是「武斷而不合情理的」，因為TLC改變通膨的計算方式，而且無法提供證明改變計算方式的正當性；法官恩格隆(Arthur Engoron)13日裁決，同意原告請求，漲薪令至少延期至明年1月31日舉行法庭辯論之後再決定是否生效。

TLC則計畫繼續上訴，局長都勇(David Do)說：「我們為數萬網約車司機感到失望，他們一再承受通膨帶來的成本增長，但卻無法從市值數十億元的平台公司獲得任何幫助，我們將極力維護對司機非常重要的工資標準。」

優步發言人高斯登(Freddi Goldstein)則表示，「司機的工作非常重要，理應獲得公平的收入，但工資水平應該通過透明、一致和可預期的方式來計算。」

代表網約車司機的獨立司機工會(Independent Drivers Guild)則表示，這次裁決將讓8萬多名網約車司機在節日季陷入困境，「在優步網約車業務利潤連創新高之際，司機卻默默承擔成本增加之苦。」