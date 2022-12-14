黃金年代展 秀12生肖環保雕塑

林世寶(中)「黃金年代」個展；左起：崔容準、張少庭與吳華揚。(記者牟蘭／攝影)

藝術家林世寶13日宣布在法拉盛 文藝中心舉辦「黃金年代」個展，繪畫及地鐵卡 製作的十二生肖雕塑 ，展示他居住紐約市30年在公共運輸留下的足跡，這是他今年第二次在紐約市展覽，展示一個造夢、追夢與圓夢的地方。

展覽由協和鋁門窗贊助，大法拉盛商會執行主任崔容準策展。林世寶表示，12生肖雕塑，展現亞裔文化，也用藝術抗議仇恨風氣。匯集數千人捐贈的地鐵卡，其中白色卡1000多張，包括打造明年生肖兔子；繪畫作品「黃金年代」展示源於生活的藝術，用亞克力顏料、金箔、木材與墨等，反應藝術家在黃金歲月，對時間與空間懷舊與對新世紀嚮往。

皇后學院校長吳華揚(Frank Wu)表示，隨著經濟發展，越來越多亞裔移民遷徙至法拉盛，支持藝術發展；他稱讚12生肖的創作理念，呼籲民眾繼續捐贈白色的地鐵卡，完成這項藝術計畫。協和山莊藝術策展人張少庭代表董事長陳秋貴發言指，已支持林世寶的藝術創作十年，見證他從小型聯展到大型個展，此次展出的12生肖雕塑大部分在協和鋁門窗的工作室完成，用可回收材料創作，讓更多人重視環保與傳統製造業勞工。