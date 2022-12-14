我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：遭馬斯克批評 推特前主管被迫逃離灣區住家

拜登提49年前往事 張淑芬：想不到幫助的人變總統

黃金年代展 秀12生肖環保雕塑

記者牟蘭／紐約報導
林世寶(中)「黃金年代」個展；左起：崔容準、張少庭與吳華揚。(記者牟蘭／攝影)
林世寶(中)「黃金年代」個展；左起：崔容準、張少庭與吳華揚。(記者牟蘭／攝影)

藝術家林世寶13日宣布在法拉盛文藝中心舉辦「黃金年代」個展，繪畫及地鐵卡製作的十二生肖雕塑，展示他居住紐約市30年在公共運輸留下的足跡，這是他今年第二次在紐約市展覽，展示一個造夢、追夢與圓夢的地方。

展覽由協和鋁門窗贊助，大法拉盛商會執行主任崔容準策展。林世寶表示，12生肖雕塑，展現亞裔文化，也用藝術抗議仇恨風氣。匯集數千人捐贈的地鐵卡，其中白色卡1000多張，包括打造明年生肖兔子；繪畫作品「黃金年代」展示源於生活的藝術，用亞克力顏料、金箔、木材與墨等，反應藝術家在黃金歲月，對時間與空間懷舊與對新世紀嚮往。

皇后學院校長吳華揚(Frank Wu)表示，隨著經濟發展，越來越多亞裔移民遷徙至法拉盛，支持藝術發展；他稱讚12生肖的創作理念，呼籲民眾繼續捐贈白色的地鐵卡，完成這項藝術計畫。協和山莊藝術策展人張少庭代表董事長陳秋貴發言指，已支持林世寶的藝術創作十年，見證他從小型聯展到大型個展，此次展出的12生肖雕塑大部分在協和鋁門窗的工作室完成，用可回收材料創作，讓更多人重視環保與傳統製造業勞工。

本次展覽贊助之一王Andraw、S.P.藝術有限公司李芳與法拉盛文藝中心執行及藝術總監柯達德(Ellen Kodadek)等出席致意，展出時間為13日到22日上午12時到5時，法拉盛文藝中心地址為北方大道137-35號，詳情：https://www.lin-shihpao.com/。

「黃金年代」個展，聚焦多件平面繪畫。(記者牟蘭／攝影)
「黃金年代」個展，聚焦多件平面繪畫。(記者牟蘭／攝影)
「黃金年代」個展聚焦多件平面繪畫及用地鐵卡繪製的十二生肖雕塑。(記者牟蘭／攝影)
「黃金年代」個展聚焦多件平面繪畫及用地鐵卡繪製的十二生肖雕塑。(記者牟蘭／攝影)
林世寶與用白色地鐵卡製作的生肖兔子。(記者牟蘭／攝影)
林世寶與用白色地鐵卡製作的生肖兔子。(記者牟蘭／攝影)

地鐵卡 法拉盛 雕塑

上一則

迪士尼一百週年神奇慶典 現代汽車成為首位官方贊助商

下一則

布碌崙警局倉庫大火 大量證據毀損

延伸閱讀

紅藍卡計畫資訊講座12/17登場

紅藍卡計畫資訊講座12/17登場
節日扒竊多 109分局警教招防範

節日扒竊多 109分局警教招防範
法拉盛緬街鬧區入店盜竊 警緝1嫌

法拉盛緬街鬧區入店盜竊 警緝1嫌
109分局「年度輔警」3華裔獲獎

109分局「年度輔警」3華裔獲獎
周五攜手法律機構 黃敏儀辦免費諮詢

周五攜手法律機構 黃敏儀辦免費諮詢

熱門新聞

888大藥房業主吳慧玲涉通過支付顧客現金等，由醫生開出患者不需要的藥品或服務，涉非法回扣與詐欺，被聯邦檢方起訴。(法院文件)

開藥換現金 紐約2華人藥房員工涉詐1050萬元

2022-12-10 07:00
嫌犯作案照片。(市警局提供)

身中9刀 紐約20歲華男開賓利遭搶 4萬現金稱繳學費

2022-12-11 13:37
黃萱迪(中)8日出庭，右為董克文。(記者胡聲橋╱攝影)

日間護理中心發錢吸引耆老…業者判刑 沒收+賠償300萬

2022-12-09 02:29
紐約市衛生局長瓦桑敦促市民在室內和擁擠的室外重新戴上口罩。（取自瓦桑推特）

3種傳染病使紐約市重回高風險 市府急令市民戴回口罩

2022-12-09 16:02
紐約一家小店藉由販售台製果乾挺小農，致力增加台灣曝光度。（圖取自facebook.com/yunhaishop）

中國擋台灣鳳梨 紐約小店販售果乾 異軍突起

2022-12-11 15:12
強風暴來襲，紐約市預計本周迎雨雪天。(本報檔案照)

強風暴來襲 紐約市本周冰雪交加

2022-12-13 15:44

超人氣

更多 >
這4類食物和飲料 牙醫：會悄悄讓你蛀牙

這4類食物和飲料 牙醫：會悄悄讓你蛀牙
家暴被判4個月 華男跨州刺殺岳父母 反被殺17刀

家暴被判4個月 華男跨州刺殺岳父母 反被殺17刀
強風暴來襲 紐約市本周冰雪交加

強風暴來襲 紐約市本周冰雪交加
世足賽／阿根廷3：0擊敗克羅埃西亞 挺進決賽

世足賽／阿根廷3：0擊敗克羅埃西亞 挺進決賽
速食店點餐 做到這「5不」省荷包、身材不走鐘

速食店點餐 做到這「5不」省荷包、身材不走鐘