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霍楚簽法 政府禁稱「外國人」改用「非公民」

記者和釗宇／紐約報導
州長霍楚簽署法案，禁止在州府各項法規中使用「外國人」(alien)一詞。（州長辦公室提供）
州長霍楚簽署法案，禁止在州府各項法規中使用「外國人」(alien)一詞。（州長辦公室提供）

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)13日簽署法案，禁止在州府各項法規中使用「外國人」(alien)一詞，全部以「非公民」(noncitizen)替代。

該法案備忘錄顯示，紐約州各項法規的用於將與聯邦標準一致，展現對移民群體的尊重；新法立刻生效，要求大麻、公園、公衛、勞工、地產、經濟發展等所有相關法規不得再用「非法外國人」(illegal alien)一詞，改用「無證非公民」(undocumented noncitizen)。

這項法案由州眾議員達維拉(Maritza Davila)和州參議員拉莫斯(Jessica Ramos)提出，今年春季在參眾兩會通過，獲得兩黨支持。

紐約市比紐約州先行一步，市議會2020年已通過類似法案，禁止市府在任何法律、規定或其他文件材料中使用「外國人」(alien)、「非法移民」(illegal immigrant/illegal migrant)等字眼來指代任何沒有美國公民身分的個人，全部統稱「非公民」(noncitizen)；此外，紐約市也立法允許非公民參加市級選舉的投票，但這項法案遭州高等法院裁決違憲，目前仍在上訴中。

紐約州 非法移民 紐約市

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