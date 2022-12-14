選後民調 霍楚整治犯罪 58％搖頭

民調顯示，紐約州大多數選民認為州長霍楚未能恢復公眾對州府的信心。(州長辦公室)

最新民調 顯示，紐約州 大多數選民認為州長霍楚 (Kathy Hochul)未能恢復公眾對州府的信心，也未能解決治安惡化、租金飆漲等問題，只有不到四成選民認為紐約州正在正確的方向上前進。

根據錫耶納學院(Siena College)對816名註冊選民進行的民調，選民普遍認為犯罪、生活成本和可負擔住房是三個霍楚最需要解決的問題；其中，36%的人認為犯罪是首要問題，分別有31%和12%認為生活成本與可負擔住房是首要問題。

但在選民最關注的公共安全問題上，58%認為霍楚在過去一年來沒能讓社區變得更加安全，僅有22%認為公共安全有改善，另有11%認為霍楚在公共安全上的表現難評價；55%認為，霍楚沒能將紐約州變為能夠吸引人前來居住、而非讓人離開的地方。

霍楚接替因性騷醜聞下台的前州長葛謨(Andrew Cuomo)已經超過一年，但51%受訪者認為，霍楚沒能改善民眾對州府的信任，只有29%的人表示對州府信任增強；同時，只有38%的選民認為紐約州朝正確方向前進；另外，霍楚的支持率和不支持率分別為45%和43%，顯示民眾對她評價兩極。

錫耶納學院民調專家格林伯格(Steve Greenberg)表示，霍楚在險勝共和黨挑戰者李修頓(Lee Zeldin)之後有所鬆懈，選民普遍認為霍楚沒有實現很多首要政策目標，而且贏得選舉、成為紐約州史上首位民選女州長並不意味著艱難的工作已經完成，她在明年州議會會期將面臨預算談判。

格林伯格表示，「霍楚的政治盟友和對手肯定都將關注，看霍楚在就職典禮和州情咨文中設立新的目標，以及是否有預算相關的信息；他們還將關注霍楚未來幾個月的的行動和表態，是否會對她與選民的關係造成影響。」