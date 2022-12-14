拯救瑪摩利 3萬簽名提交州衛生廳

「拯救瑪摩利」13日在曼哈頓召開記者會，批評該院有財務危機、管理不當等問題。(記者顏潔恩╱攝影)

民間組織「拯救瑪摩利」(Save Maimonides)13日在曼哈頓召開記者會，指收集3萬份連署簽名將提交給州衛生廳，希望長島 的Northwell醫療集團協助管理，解決財務危機、管理不當等問題，恢復大眾對該醫療系統的信心。

該組織聯合主席萊納(Mendy Reiner)指出，「美國新聞與世界報導」(U.S. News & World Report)的榜單，瑪摩利醫院在大紐約地區中同級31所醫院中排名最後，收集超過千份來自患者、醫生、護士的投訴，經常發生醫療疏忽和剝削事件。

聲明指院內設備不齊全，譬如冷氣系統故障多年，也有護士指出，曾同時在產房內照料15名嬰孩；很多時候，患者等待好幾個小時，不是沒有病床，而是還未清理乾淨。

瑪摩利醫院的患者以猶太 人為主，另20%是亞裔 患者，萊納指，獲得的投訴中就有15%為亞裔，「當我們詢問亞裔民眾時，很多人還以為是他們的身分、語言問題，受到醫院的忽視，殊不知其他族裔也面臨類似情況。」

「我們不是要強制接管，也不是要奪得該土地建其他的建築」，萊納表示，外界質疑他們別有居心的指控都不實，醫院現總裁吉布斯(Kenneth Gibbs)毫無經驗、導致管理不當，「唯一的目的是要瑪摩利恢復成聲望好、提供優良護理的醫院」；收集的3萬份連署簽名，就是社區最強的聲音，希望州衛生廳出面，讓信譽良好的Northwell醫療集團管理該醫院。

紐約同心會會長李江華指，20年前幫助一名精神崩潰的華裔婦女到醫院就診，等了好幾個小時至深夜才有會說中文的社工接洽；如今醫院在語言服務、員工族裔多元化上，仍做得不夠，無論是大廳還是急診室仍欠缺中文人員。

一名年輕猶太母親Judy Mann說，一次新生寶寶不停嘔吐，到該醫院先是等了很久，接著完成超聲波、X光等檢查，醫生說沒事於是返家；但病況持續，最後到不同再次就診，「醫生表示還好及時，否則性命不保。」

瑪摩利醫院聲明指，向來目標是提供高品質的醫療護理，包括語言翻譯服務、確保董事會有多元化代表，「儘管全美的醫院都面臨挑戰，瑪摩利還是因傑出的護理受到認可」；同時指責「拯救瑪摩利」散布關於醫院的錯誤信息，來達成私人目的。