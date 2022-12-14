市府將增800特殊兒童早教名額

市府力爭所有特殊兒童都能獲得公平早教機會。(市長辦公室提供)

紐約市長亞當斯 (Eric Adams)和市教育總監班克斯(David Banks)13日宣布，將增加800個針對特殊兒童的早教名額，並為相關教育人員撥款1.3億元，力爭所有特殊兒童都能獲得公平教育機會。

亞當斯表示，儘管前市長白思豪 (Bill de Blasio)使「全民早教」成為現實，但忽略了特殊兒童的需求，致使殘疾學生的名額未得到滿足，而特殊兒童教育人員的薪資，也低於常規教學工作者，長期來看，對全市特殊兒童早期教育發展不利。

市教育局 計畫在現有的3000個針對特教兒童的早教名額之外，到明年春季學期之前，再在全市65間早教機構，添加800個新名額；此外，市教育局也規定，將特殊兒童每天5小時的教學時間提高到6小時20分，與其他兒童時間一致，同時減輕特殊兒童父母的負擔。

亞當斯表示，市府爭取在明年春季，為每個特殊兒童提供早教名額，盡快解決公校中的不平等，也要確保服務特殊兒童的教育工作者能夠獲得公平的薪酬。