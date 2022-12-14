市府將增800特殊兒童早教名額
紐約市長亞當斯(Eric Adams)和市教育總監班克斯(David Banks)13日宣布，將增加800個針對特殊兒童的早教名額，並為相關教育人員撥款1.3億元，力爭所有特殊兒童都能獲得公平教育機會。
亞當斯表示，儘管前市長白思豪(Bill de Blasio)使「全民早教」成為現實，但忽略了特殊兒童的需求，致使殘疾學生的名額未得到滿足，而特殊兒童教育人員的薪資，也低於常規教學工作者，長期來看，對全市特殊兒童早期教育發展不利。
市教育局計畫在現有的3000個針對特教兒童的早教名額之外，到明年春季學期之前，再在全市65間早教機構，添加800個新名額；此外，市教育局也規定，將特殊兒童每天5小時的教學時間提高到6小時20分，與其他兒童時間一致，同時減輕特殊兒童父母的負擔。
亞當斯表示，市府爭取在明年春季，為每個特殊兒童提供早教名額，盡快解決公校中的不平等，也要確保服務特殊兒童的教育工作者能夠獲得公平的薪酬。
為此，市教育局承諾在兩年之內，向特殊兒童早教提供者撥款1.3億元，並成立專門的職業基金，幫助特殊教育項目招聘、培訓和保留員工。這筆經費也要求早教機構在綜合性的教育環境中，為殘疾兒童設立特殊班級(Special Class in an Integrated Setting)，擴展特殊兒童受教育的場所。
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