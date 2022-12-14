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布碌崙警局倉庫大火 大量證據毀損

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙紅鉤區警察局證據倉庫突遭大火。(取自CITIZEN)
布碌崙紅鉤區警察局證據倉庫突遭大火。(取自CITIZEN)

位於布碌崙(布魯克林)紅鉤區(Red Hook)的一處市警總局(NYPD)證據倉庫13日發生三級大火，造成八人受傷，並摧毀許多警方存放的DNA證據和被懷疑在犯罪時使用的車輛。可能影響多起刑事案件的審判。

警方稱，火災發生時，有14名紐約警察局雇員和六名承包商在該處工作，先看到煙霧冒出，然後撤出。消防人員指，大火始於上午10時37分，不到一個小時就發展成三級大火。黑煙在倉庫上空升起，數哩外都能看到。

共有140名消防員參與撲救，另外還出動三艘消防船，聯邦調查局還通過無人機，幫助消防員確定水炮的目標位置。根據初步調查，火警疑是存放在倉庫內的一個鋰電池引發。

這間警察證據倉庫存放著警察部門扣押的車輛，包括大量摩托車、電單車、自行車。還保存著警方在犯罪現場收集的證據，尤其是有很多DNA證據，包括衣物和其他物品，有些證據已存放二、三十年。該倉庫也曾在2012年超級風暴珊迪(Sandy)期間曾遭洪水破壞，大量DNA證據被毀。

消防局指，該處是一個金屬結構的建築，很容易倒塌，消防員最初從建築內部滅火，但在一部分倒塌後，他們被迫撤退。倉庫內部通道非常狹窄，而且有大量易燃物，難以進入。消防局稱，需要在現場工作幾天，等完全撲滅大火後，才能進入。

包括三名消防員，三名急救人員和兩位民眾，共有八人在這次火災中受輕傷。

布碌崙紅鉤區警察局證據倉庫突遭大火。(取自CBS視頻)
布碌崙紅鉤區警察局證據倉庫突遭大火。(取自CBS視頻)

警察 DNA 洪水

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