誤觸按鈕中斷調度 市議會質詢消防局

一個人為操作失誤導致紐約市 的應急呼叫調度系統在12日中斷了數小時。翌日，市議會召開聽證會，針對此問題質詢紐約市消防局的代表。與此同時，關於此系統的更多問題也被暴露出來。

12日上午，一個受僱於紐約市消防局的承包商進入位於布碌崙 （布魯克林）市中心的緊急調度中心地下室的數據存儲區。他在離開的時候，誤按下了位於大門旁邊的、印有「EPO」字樣的按鈕，結果造成了整套呼叫調度系統的中斷。「EPO」指的是「緊急斷電」的意思。

儘管另一個位於布朗士 區的呼叫中心很快重新啟用，但完全恢復緊急醫療服務的調度系統需要近七個小時。在系統中斷的時候，救護車的車載電腦系統無法使用，調度中心只能依靠無線電呼叫的方式聯絡和指揮急救員。

13日，市消防局負責調度事務的副專員JonPaul Augier在市議會就此事件接受監督聽證時承認，「那是一個極其嚴重的錯誤」。

Augier說，消防局去年花費2200萬元更換了消防調度系統，以更好地處理每年180萬個消防和急救電話。

然而，新系統故障不斷。急救調度與消防調度兩個系統相連，但使用不同的軟體，系統兼容性不良。消防調度系統雖已更新，但急救調度系統還在使用已經沿用了幾十年的軟體，最近的一次更新是在2017年。Augier說市府有更換急救調度系統的計畫，但沒有透露詳細的時間表。

在被問及調度中心是否有足夠的人員配置時，Augier說，雖然現役人員比197人的預算名額少了10位，但人員短缺情況並不嚴重。

而代表護理、急救工作者和消防檢查員的工會代表Oren Barzilay則作證說，該行業施行12小時輪班制，但超時的加班很常見，工會成員中每天有大約11%的人請病假。「在上週，呼叫中心每天能接到近6000個報警電話，然而我們最多只能有30到40位工作人員同時在崗。」

此外，Barzilay還透露，急救調度系統經常崩潰，「有時是幾分鐘，有時是幾個小時」。