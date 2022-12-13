紅藍卡計畫資訊講座12/17登場
針對紅藍卡(Medicare)需求變化，越來越多醫療保險公司增加了優先提供者組織(PPO)計畫作為紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage)的選項。究竟PPO和目前占紅藍卡優勢計畫主流的健康維護組織(HMO)計畫有何不同，各自又適合什麼樣的人群？由世界日報主辦，第一保健贊助的「紅藍卡計畫選項資訊講座」邀請前社安局社區聯絡員黃玉霞，將於17日在法拉盛的紐約華僑文教服務中心詳細講解。
講座針對沒有白卡(Medicaid)，只有紅藍卡者，介紹如何選擇適合自己的保險計畫，無論是已加入紅藍卡優勢計畫但想要轉換，或快要符合申請紅藍卡資格、需要提前瞭解者，都可找到答案。講座內容包括紅藍卡A，B，C， D部分， 以及紅藍卡傳統計畫和優勢計畫的區別。其中特別介紹PPO和HMO兩個紅藍卡優勢計畫選項的不同之處，以及選擇時需要考慮的因素。網路內外的醫療服務承保有何不同？費用是否不一樣？看專科醫生要不要轉介等。
講座也將介紹紅藍卡處方藥額外補助(Extra Help)以及月費節省計畫(Medicare Saving Program)，幫助大家瞭解在收入不符合白卡的情況下，如何通過政府補助減少自己的醫療開支。 黃玉霞也會介紹這兩個補助計畫2023年的最新申請標準。
第一保健將在現場提供更多資訊並回答問題。 參加講座的民眾，可獲贈世界日報桌曆或年曆一本，數量有限，送完為止。講座時間為17日下午2時至4時，紐約華僑文教服務中心地址：法拉盛41路133-32號。歡迎撥打(718)746-8889轉6361免費報名。線上報名：bit.ly/HF1217 (留意大小寫)。
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