威廉斯堡橋維修 J線地鐵25個周末停駛

威廉斯堡橋將在今後兩年進行修復。(交通局提供)

連接曼哈頓和布碌崙(布魯克林)的威廉 斯堡橋(Williamsburg Bridge)將在未來兩年進行整修，當局宣布J線地鐵 部分周末將因此停駛。

市交通局(DOT)上個月簽署一份1.67億元的合同，更換有118年歷史的威廉斯堡橋老化的基礎設施。文件顯示，這項修復工程將使J線地鐵列車在2023至2024年間停駛25個周末。大都會 運輸署(MTA)發言人多諾萬(Aaron Donovan)說，時間表還沒有最後確定，但他們的建議是從2023年5月到10月，以及從2024年4月到9月，J線地鐵每個月關閉兩個周末。

除停開J線地鐵外，施工期間，威廉斯堡橋的自行車道和人行道也可能在夜間和周末部分關閉。交通局發言人加里塔(Tomas Garita)表示，整修工程預計不會對自行車道和人行道造成影響，但如果需要，將在關閉前進行協調，並向公眾發出通知。

資料顯示，支撐J線地鐵的鋼結構嚴重腐蝕，連接大橋各部分的排水管、閥門和接頭必須更換，支撐橋梁的破碎混凝土必須修補。整修工程將確保大橋不會陷入失修狀態。整個項目預計在2025年中完工。