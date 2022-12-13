紐約客談／從逃票看紐約如何變犯罪之城

紐約地鐵、公車營收每年因逃票損失5億元，公車逃票率也超過兩成，MTA 高層近期提議換裝地鐵站 萬年不變的旋轉門，這在MTA因疫期虧損醞釀漲價之際，因涉及400多處站點更新設施，再次引發浪費納稅人補貼及執法不嚴等爭議。紐約市如何變成犯罪之城，也可從小觀大。

地鐵站有人光明正大跳過或鑽過旋轉門，或旁若無人地從緊急殘障出入口不付錢進入月台，搭巴士從後門上車不刷票，在紐約早已司空見慣，或說敢怒不敢言。除了居民素質，也有執法問題。紐約市檢察官多年前便已改變作法，不再對逃票者控罪，也不會留下紀錄，而是改發傳票，出庭罰款。這在地鐵治安惡化的當下，也有人批評形同對歹徒、遊民大開方便之門。

警察 出身的亞當斯上任市長後，曾提議對逃票者提控刑事罪。但除對檢察官喊話，沒有實際行動。的確，曼哈頓檢方重罪輕控、輕罪放人的同情罪犯心態，即便萬夫所指，卻依然故我。

但那怕只是兩元多的車資，有法律卻不執行，守法乘客看在眼裡，累積民怨，也打擊對司法、法規、警察的信心，對有心人更是變相鼓勵違法。俗話說，勿因惡小而為之。逃票，形式上來說，已屬於偷竊。敢犯小罪，且屢次得逞，自然難保日後不偷搶。

另一方面，保釋制度打擊警察執法信心，大量退休、離職，警力不足，治安惡化的惡性循環，也導致MTA必須採取如加裝攝影機、更換旋轉門等方式，保護乘客也求自保。

總之，政客為討好少數人，高舉自由派，事事除罪化，害人害己，最後還是全民買單。雖多管齊下，企圖亡羊補牢，但問題癥結其實很明顯。

（紐約客談，每周二至周六見報）