我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山今年最貴「買斷」房東砸41萬送走房客

給餌引誘 再設陷阱坑殺 華翁被騙25萬痛訴殺豬盤套路

紐約客談／從逃票看紐約如何變犯罪之城

紐約客談

紐約地鐵、公車營收每年因逃票損失5億元，公車逃票率也超過兩成，MTA高層近期提議換裝地鐵站萬年不變的旋轉門，這在MTA因疫期虧損醞釀漲價之際，因涉及400多處站點更新設施，再次引發浪費納稅人補貼及執法不嚴等爭議。紐約市如何變成犯罪之城，也可從小觀大。

地鐵站有人光明正大跳過或鑽過旋轉門，或旁若無人地從緊急殘障出入口不付錢進入月台，搭巴士從後門上車不刷票，在紐約早已司空見慣，或說敢怒不敢言。除了居民素質，也有執法問題。紐約市檢察官多年前便已改變作法，不再對逃票者控罪，也不會留下紀錄，而是改發傳票，出庭罰款。這在地鐵治安惡化的當下，也有人批評形同對歹徒、遊民大開方便之門。

警察出身的亞當斯上任市長後，曾提議對逃票者提控刑事罪。但除對檢察官喊話，沒有實際行動。的確，曼哈頓檢方重罪輕控、輕罪放人的同情罪犯心態，即便萬夫所指，卻依然故我。

但那怕只是兩元多的車資，有法律卻不執行，守法乘客看在眼裡，累積民怨，也打擊對司法、法規、警察的信心，對有心人更是變相鼓勵違法。俗話說，勿因惡小而為之。逃票，形式上來說，已屬於偷竊。敢犯小罪，且屢次得逞，自然難保日後不偷搶。

另一方面，保釋制度打擊警察執法信心，大量退休、離職，警力不足，治安惡化的惡性循環，也導致MTA必須採取如加裝攝影機、更換旋轉門等方式，保護乘客也求自保。

總之，政客為討好少數人，高舉自由派，事事除罪化，害人害己，最後還是全民買單。雖多管齊下，企圖亡羊補牢，但問題癥結其實很明顯。

（紐約客談，每周二至周六見報）

地鐵站 警察 MTA

上一則

糧食券被盜者 援助機構籲提供補償

下一則

109分局「年度輔警」3華裔獲獎

延伸閱讀

紐約市警掀離職潮 外州開出「年薪10萬」挖角

紐約市警掀離職潮 外州開出「年薪10萬」挖角
紐約台灣青商會年會 為青年才俊搭建交流平台

紐約台灣青商會年會 為青年才俊搭建交流平台
聖誕老人大遊行紐約登場 MTA鐵路沿線禁止飲酒

聖誕老人大遊行紐約登場 MTA鐵路沿線禁止飲酒
新車廂+員工出棚服務…紐約市地鐵將現代化

新車廂+員工出棚服務…紐約市地鐵將現代化
MTA喊漲 31名州眾議員聯名促紐約州長提供更多資金

MTA喊漲 31名州眾議員聯名促紐約州長提供更多資金

熱門新聞

888大藥房業主吳慧玲涉通過支付顧客現金等，由醫生開出患者不需要的藥品或服務，涉非法回扣與詐欺，被聯邦檢方起訴。(法院文件)

開藥換現金 紐約2華人藥房員工涉詐1050萬元

2022-12-10 07:00
嫌犯作案照片。(市警局提供)

身中9刀 紐約20歲華男開賓利遭搶 4萬現金稱繳學費

2022-12-11 13:37
黃萱迪(中)8日出庭，右為董克文。(記者胡聲橋╱攝影)

日間護理中心發錢吸引耆老…業者判刑 沒收+賠償300萬

2022-12-09 02:29
紐約市衛生局長瓦桑敦促市民在室內和擁擠的室外重新戴上口罩。（取自瓦桑推特）

3種傳染病使紐約市重回高風險 市府急令市民戴回口罩

2022-12-09 16:02
紐約一家小店藉由販售台製果乾挺小農，致力增加台灣曝光度。（圖取自facebook.com/yunhaishop）

中國擋台灣鳳梨 紐約小店販售果乾 異軍突起

2022-12-11 15:12
一名華男因精神病發作，日前在日落公園天主教堂階梯自殺身亡。(記者顏潔恩／攝影)

不願拖累母 布碌崙日落公園華男精神病發輕生

2022-12-07 10:52

超人氣

更多 >
郵件盜竊╱支票清洗重災區 「簽字要用這種筆」

郵件盜竊╱支票清洗重災區 「簽字要用這種筆」
郵件盜竊╱支票被偷…她追回5萬元 這樣做還可獲萬元獎金

郵件盜竊╱支票被偷…她追回5萬元 這樣做還可獲萬元獎金
能源「小太陽」腳步近了 美核融合研究獲重大突破

能源「小太陽」腳步近了 美核融合研究獲重大突破
早餐多吃補腦食物 一整天都能量滿滿

早餐多吃補腦食物 一整天都能量滿滿
驚見繼父電腦裡「全是自己裸照」 加州女涉謀殺被起訴

驚見繼父電腦裡「全是自己裸照」 加州女涉謀殺被起訴