我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山今年最貴「買斷」房東砸41萬送走房客

加密貨幣平台FTX執行長被捕 將引渡回美 史丹福父母受牽連

紐約州議會提案 要禁止公務電子設備裝安TikTok

記者和釗宇／紐約報導
州議會提案，擬禁止州府員工和合同商的在公務電子設備下載TikTok。(美聯社)
州議會提案，擬禁止州府員工和合同商的在公務電子設備下載TikTok。(美聯社)

擔憂資訊安全，州議會日前提案，擬禁止州府員工和合同商的在公務電子設備下載中國社交網路程式TikTok；但專家表示，如果公務機禁用TikTok，同樣應禁止收集用戶信息的臉書推特等社交平台。該提案預計在明年州議會會期開始後提上議事日程，預計將獲得兩黨支持。

專家警告，這款由中國公司「字節跳動」開發的社交網路平台可能將用戶數據交給中國政府；此前德州、馬里蘭州、南卡羅來納州、南達科他州和內布拉斯加州已經通過類似法案。

TikTok暫未回應，但該公司此前指，美國用戶的數據儲存在甲骨文公司(Oracle)服務器，母公司字節跳動並不獲取數據。

專家也表示，如果擔憂TikTok有個人數據洩漏的問題，那麼臉書(Facebook)、推特(Twitter)等美國社交網絡平台同樣收集用戶數據，也有洩漏風險；監控技術監管項目(Surveillance Technology Oversight Project)執行總監卡恩(Albert Fox Cahn)表示，「如果要禁止公務機使用TikTok，那麼同樣應該禁止使用臉書、Instagram等美國科技公司的網路平台。」

他表示，「TikTok確實有很強的侵入力，但很多美國科技公司同樣如此，這些企業並無分別；我只是擔心，人們只因為看到這是一家中國公司，才開始擔憂數據安全。」

TikTok 臉書 推特

上一則

威廉斯堡橋維修 J線地鐵25個周末停駛

下一則

紐約擬禁餐館主動給外賣一次性餐具 消費者關心方便性

延伸閱讀

辣妹穿細肩帶「波濤洶湧」 迪士尼員工送T恤：拜託換上

辣妹穿細肩帶「波濤洶湧」 迪士尼員工送T恤：拜託換上
禁TikTok後 南達州檢討對中投資

禁TikTok後 南達州檢討對中投資
TikTok明年1月15日清零 德州將祭罰則

TikTok明年1月15日清零 德州將祭罰則
TikTok下月15日前清零 德州州府電子器材裝設者將遭罰

TikTok下月15日前清零 德州州府電子器材裝設者將遭罰
霍根緊急命令 馬州政府禁用TikTok

霍根緊急命令 馬州政府禁用TikTok

熱門新聞

888大藥房業主吳慧玲涉通過支付顧客現金等，由醫生開出患者不需要的藥品或服務，涉非法回扣與詐欺，被聯邦檢方起訴。(法院文件)

開藥換現金 紐約2華人藥房員工涉詐1050萬元

2022-12-10 07:00
嫌犯作案照片。(市警局提供)

身中9刀 紐約20歲華男開賓利遭搶 4萬現金稱繳學費

2022-12-11 13:37
黃萱迪(中)8日出庭，右為董克文。(記者胡聲橋╱攝影)

日間護理中心發錢吸引耆老…業者判刑 沒收+賠償300萬

2022-12-09 02:29
紐約市衛生局長瓦桑敦促市民在室內和擁擠的室外重新戴上口罩。（取自瓦桑推特）

3種傳染病使紐約市重回高風險 市府急令市民戴回口罩

2022-12-09 16:02
紐約一家小店藉由販售台製果乾挺小農，致力增加台灣曝光度。（圖取自facebook.com/yunhaishop）

中國擋台灣鳳梨 紐約小店販售果乾 異軍突起

2022-12-11 15:12
一名華男因精神病發作，日前在日落公園天主教堂階梯自殺身亡。(記者顏潔恩／攝影)

不願拖累母 布碌崙日落公園華男精神病發輕生

2022-12-07 10:52

超人氣

更多 >
郵件盜竊╱支票清洗重災區 「簽字要用這種筆」

郵件盜竊╱支票清洗重災區 「簽字要用這種筆」
郵件盜竊╱支票被偷…她追回5萬元 這樣做還可獲萬元獎金

郵件盜竊╱支票被偷…她追回5萬元 這樣做還可獲萬元獎金
驚見繼父電腦裡「全是自己裸照」 加州女涉謀殺被起訴

驚見繼父電腦裡「全是自己裸照」 加州女涉謀殺被起訴
能源「小太陽」腳步近了 美核融合研究獲重大突破

能源「小太陽」腳步近了 美核融合研究獲重大突破
早餐多吃補腦食物 一整天都能量滿滿

早餐多吃補腦食物 一整天都能量滿滿