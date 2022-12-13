紐約州議會提案 要禁止公務電子設備裝安TikTok

州議會提案，擬禁止州府員工和合同商的在公務電子設備下載TikTok。(美聯社)

擔憂資訊安全，州議會日前提案，擬禁止州府員工和合同商的在公務電子設備下載中國社交網路程式TikTok ；但專家表示，如果公務機禁用TikTok，同樣應禁止收集用戶信息的臉書 、推特 等社交平台。該提案預計在明年州議會會期開始後提上議事日程，預計將獲得兩黨支持。

專家警告，這款由中國公司「字節跳動」開發的社交網路平台可能將用戶數據交給中國政府；此前德州、馬里蘭州、南卡羅來納州、南達科他州和內布拉斯加州已經通過類似法案。

TikTok暫未回應，但該公司此前指，美國用戶的數據儲存在甲骨文公司(Oracle)服務器，母公司字節跳動並不獲取數據。

專家也表示，如果擔憂TikTok有個人數據洩漏的問題，那麼臉書(Facebook)、推特(Twitter)等美國社交網絡平台同樣收集用戶數據，也有洩漏風險；監控技術監管項目(Surveillance Technology Oversight Project)執行總監卡恩(Albert Fox Cahn)表示，「如果要禁止公務機使用TikTok，那麼同樣應該禁止使用臉書、Instagram等美國科技公司的網路平台。」

他表示，「TikTok確實有很強的侵入力，但很多美國科技公司同樣如此，這些企業並無分別；我只是擔心，人們只因為看到這是一家中國公司，才開始擔憂數據安全。」