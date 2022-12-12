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法拉盛亞裔男 深夜停車遇持槍搶劫

記者鄭怡嫣／紐約報導
傑克森高地搶案嫌犯。(市警局提供)
傑克森高地搶案嫌犯。(市警局提供)

皇后區近日發生兩起搶案，一名50歲亞裔男子在法拉盛的皇后區植物園附近停車時遭持槍搶劫，一名85歲女性則在傑克森高地被搶，市警11日呼籲知情民眾提供線索。

11日凌晨12時49分，50歲亞裔男子稱，在法拉盛福樂大道(Fowler Ave.)近大學點大道停車時，一歹徒亮槍要求交出背包，駕駛型號300C銀色克萊斯勒(Chrysler)汽車沿大學點大道逃逸。包內有價值2000元財物。接近案情人士表示，嫌犯車牌尾數有417等數字。

9日(周五)晚7時，一名85歲女性在傑克森高地住家附近，歹徒從背後將她推倒，搶走內含信用卡及身分證件的錢包後，逃入74街及羅斯福大道地鐵站。嫌犯身高5呎8吋，體重約200磅，膚色黝黑，身材魁梧，留小鬍子，作案時戴有芝加哥白襪隊標誌的黑色棒球帽。

警方公布第二起劫案的嫌犯照片，呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

第一起劫案案發現場。(取自谷歌地圖)
第一起劫案案發現場。(取自谷歌地圖)

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