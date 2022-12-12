20歲華男開賓利遭搶 身中9刀
皇后區新鮮草原近日發生持刀搶案，開名車的20歲華男遭三名華裔男子團夥搶劫，但最終保住了他身上的4萬1000元現金，受害者身中九刀。市警11日公布嫌犯現場照片，呼籲知情民眾提供線索。
根據市警局，9日(周五)晚10時35分，20歲華裔男子將他的賓利車停在皇后區新鮮草原194街與75大道路口，一名歹徒走近，與他對話，受害人下車，另兩名嫌犯加入，三人開始圍毆他。
其中一人手持銳器，刺傷受害人的上半身及手臂。三人並企圖強行脫下他的外套，內有4萬1000元現金，受害人抵抗不從，歹徒最終放棄，開一輛XT5型號的白色凱迪拉克汽車離開現場。受害人身上有9處刀傷，被送至紐約長老會皇后醫院(New York-Presbyterian Queens Hospital)治療，目前情況穩定。
據受害人描述，三嫌均為亞裔男子，會說中文。他們的年齡約20多歲，身材瘦削。手持不明利器的嫌犯，身穿黑色連帽運動衫，背後有白色圖案。
接近案情人士表示，受害人指，這筆現金來自家人，用於支付他在聖若望大學(St. John's University)的學費，他本打算翌日支付，不過，警察稱這個說法「站不住腳」。
市警11日發布三嫌作案照片，呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。
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