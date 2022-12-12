我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平訪沙聯合聲明涉爭議 伊朗召見中國大使

70%選民不想要拜登競選連任 大多因為同一個理由

20歲華男開賓利遭搶 身中9刀

記者鄭怡嫣／紐約報導
歹徒圍毆受害者，意圖行搶。(市警局提供)
歹徒圍毆受害者，意圖行搶。(市警局提供)

皇后區新鮮草原近日發生持刀搶案，開名車的20歲華男遭三名華裔男子團夥搶劫，但最終保住了他身上的4萬1000元現金，受害者身中九刀。市警11日公布嫌犯現場照片，呼籲知情民眾提供線索。

根據市警局，9日(周五)晚10時35分，20歲華裔男子將他的賓利車停在皇后區新鮮草原194街與75大道路口，一名歹徒走近，與他對話，受害人下車，另兩名嫌犯加入，三人開始圍毆他。

其中一人手持銳器，刺傷受害人的上半身及手臂。三人並企圖強行脫下他的外套，內有4萬1000元現金，受害人抵抗不從，歹徒最終放棄，開一輛XT5型號的白色凱迪拉克汽車離開現場。受害人身上有9處刀傷，被送至紐約長老會皇后醫院(New York-Presbyterian Queens Hospital)治療，目前情況穩定。

據受害人描述，三嫌均為亞裔男子，會說中文。他們的年齡約20多歲，身材瘦削。手持不明利器的嫌犯，身穿黑色連帽運動衫，背後有白色圖案。

接近案情人士表示，受害人指，這筆現金來自家人，用於支付他在聖若望大學(St. John's University)的學費，他本打算翌日支付，不過，警察稱這個說法「站不住腳」。

市警11日發布三嫌作案照片，呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

三名嫌犯作案照片。(市警局提供)
三名嫌犯作案照片。(市警局提供)
歹徒搭乘的車輛。(市警局提供)
歹徒搭乘的車輛。(市警局提供)

皇后區 手機 華裔

上一則

華男街頭賣電擊棒 被控38罪

下一則

上訴法院首席法官提名 翁家駒遭抵制 「判例偏警檢，不可接受」

延伸閱讀

身中9刀 紐約20歲華男開賓利遭搶 4萬現金稱繳學費

身中9刀 紐約20歲華男開賓利遭搶 4萬現金稱繳學費
改善紐約皇后區基建 聯邦撥款1.2億

改善紐約皇后區基建 聯邦撥款1.2億
市警化身聖誕老人 車隊遊行皇后區送愛

市警化身聖誕老人 車隊遊行皇后區送愛
中餐外賣郎遭劫打 餐點現金都被搶

中餐外賣郎遭劫打 餐點現金都被搶
紐約大學地鐵站現遊民屍體 胸前被刀劃爛 警確定他殺

紐約大學地鐵站現遊民屍體 胸前被刀劃爛 警確定他殺

熱門新聞

888大藥房業主吳慧玲涉通過支付顧客現金等，由醫生開出患者不需要的藥品或服務，涉非法回扣與詐欺，被聯邦檢方起訴。(法院文件)

開藥換現金 紐約2華人藥房員工涉詐1050萬元

2022-12-10 07:00
嫌犯作案照片。(市警局提供)

身中9刀 紐約20歲華男開賓利遭搶 4萬現金稱繳學費

2022-12-11 13:37
黃萱迪(中)8日出庭，右為董克文。(記者胡聲橋╱攝影)

日間護理中心發錢吸引耆老…業者判刑 沒收+賠償300萬

2022-12-09 02:29
紐約市衛生局長瓦桑敦促市民在室內和擁擠的室外重新戴上口罩。（取自瓦桑推特）

3種傳染病使紐約市重回高風險 市府急令市民戴回口罩

2022-12-09 16:02
一名華男因精神病發作，日前在日落公園天主教堂階梯自殺身亡。(記者顏潔恩／攝影)

不願拖累母 布碌崙日落公園華男精神病發輕生

2022-12-07 10:52
法拉盛138街的合作公寓日前收到「天價」電費帳單，樓內的華人用戶指，11月電費比去年全年電費要高近七倍。(記者牟蘭／攝影)

不繳就停電…紐約法拉盛公寓樓11月電費 比去年全年貴7倍

2022-12-04 07:13

超人氣

更多 >
身中9刀 紐約20歲華男開賓利遭搶 4萬現金稱繳學費

身中9刀 紐約20歲華男開賓利遭搶 4萬現金稱繳學費
美B-21轟炸機改變遊戲規則 馳援台灣不再需要附近基地

美B-21轟炸機改變遊戲規則 馳援台灣不再需要附近基地
專家：國稅局如何佈下「天羅地網」防逃漏稅

專家：國稅局如何佈下「天羅地網」防逃漏稅
風暴將襲美 西部北部大風雪 南部龍捲風

風暴將襲美 西部北部大風雪 南部龍捲風
中國擋台灣鳳梨 紐約小店販售果乾 異軍突起

中國擋台灣鳳梨 紐約小店販售果乾 異軍突起