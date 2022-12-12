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精神病患強制送醫 前州長：遲了20年

記者和釗宇／紐約報導
紐約地鐵常見遊民旁若無人、舉止怪異。(美聯社)
紐約地鐵常見遊民旁若無人、舉止怪異。(美聯社)

市長亞當斯(Eric Adams)此前宣布，執法人員可將無法照料自己的遊民精神病患者強制送醫，引起巨大爭議；前州長帕特生(David Paterson)11日表示支持該政策，認為此舉不僅能幫助精神病患，也能改善公共安全；不過醫療界表示，判定精神病患是否需要住院是複雜的過程，而且使用執法部門來處理精神病患對是不公平的。

帕特生在接受WABC採訪時表示，「亞當斯在此問題上一直非常積極，這項策略不僅能讓一些危險分子遠離街道，也能幫助他們；這項政策20年前就應該實施，扭轉1970年代末讓精神病患出院的政策，導致1990年代起就沒有足夠的精神病床位；亞當斯值得稱讚，我認為他在這個問題上考慮長遠，時間將證明這一決策的正確。」

不過，醫護界對這項政策抱有疑慮，畢竟最後決定病人是否需要住院的是心理醫生，而這不是簡單的決定；史泰登島里士滿大學醫學院心理系主任艾多烏(Joel A. Idowu)表示，「有一些病人來的時候躁動不安，進急診室前需要先制服他們；也有人進來的時候很平靜，但在兩個小時之前曾企圖殺人；總之，一個病人今天可能很穩定，明天就有可能犯病。」

美國精神病學協會主席布蘭德(Rebecca Brendel)則表示，使用執法部門處理精神病患是不公平的，相當於把精神病患非法化，「需要用醫療方式照護病患，這需要經過正規訓練的人員、在合適的時間、地點才能進行。」

亞當斯 醫學 史泰登島

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