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金兌錫力挺 喊政府須擔責

記者鄭怡嫣／紐約報導
市警、消防局、衛生局等一線人員可以將無法自我照料的精神病患強制轉送到醫療機構評估狀況，金兌錫表態支持市長亞當斯的新政。(路透)
市警、消防局、衛生局等一線人員可以將無法自我照料的精神病患強制轉送到醫療機構評估狀況，金兌錫表態支持市長亞當斯的新政。(路透)

市長亞當斯(Eric Adams)的精神病患可被強制送醫新規引發爭議，市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)批此舉為「綁架」，市議會則持保留態度，不過進步派代表州眾議員金兌錫(Ron Kim)，卻罕見與溫和派市長站同一陣線，表示醫療護理需要政府干預與擔責。

在一篇刊登在媒體的署名文章中，金兌錫表示，亞當斯此舉為數十年來市長首度試圖以政府人員解決此問題，沒推卸難題，也沒有將數億元的合同發包給第三方的非營利社區機構。相反，計畫由政府機構護理人員提供治療，而非由警察主導。包括醫生、救護車人員以及受過培訓的市警小組等，確保他們不會傷害自己或他人。

金兌錫說，高慧民時報廣場地鐵推軌致死案發生後，他曾與她的父親對談，對方關心的並非懲戒兇手，而是希望這樣的暴力能被遏止，以免未來傷害他人。換言之，她的父親希望政府能夠擔責，改變難以干預及治療明顯有精神問題病患的現狀。

作為州眾議會老人委員會主席，金兌錫一直反對將照護體系外包，並數度向外包方、非營利機構開戰，指責他們盜竊護理員的薪資等，此次他也回應選民，表示將護理工作外包給非營利機構，有如私有化，不能將進步主義作為武器，破壞行政架構，也願與任何持有相同立場的人員合作。

亞當斯 地鐵 警察

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