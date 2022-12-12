金兌錫力挺 喊政府須擔責
市長亞當斯(Eric Adams)的精神病患可被強制送醫新規引發爭議，市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)批此舉為「綁架」，市議會則持保留態度，不過進步派代表州眾議員金兌錫(Ron Kim)，卻罕見與溫和派市長站同一陣線，表示醫療護理需要政府干預與擔責。
在一篇刊登在媒體的署名文章中，金兌錫表示，亞當斯此舉為數十年來市長首度試圖以政府人員解決此問題，沒推卸難題，也沒有將數億元的合同發包給第三方的非營利社區機構。相反，計畫由政府機構護理人員提供治療，而非由警察主導。包括醫生、救護車人員以及受過培訓的市警小組等，確保他們不會傷害自己或他人。
金兌錫說，高慧民時報廣場地鐵推軌致死案發生後，他曾與她的父親對談，對方關心的並非懲戒兇手，而是希望這樣的暴力能被遏止，以免未來傷害他人。換言之，她的父親希望政府能夠擔責，改變難以干預及治療明顯有精神問題病患的現狀。
作為州眾議會老人委員會主席，金兌錫一直反對將照護體系外包，並數度向外包方、非營利機構開戰，指責他們盜竊護理員的薪資等，此次他也回應選民，表示將護理工作外包給非營利機構，有如私有化，不能將進步主義作為武器，破壞行政架構，也願與任何持有相同立場的人員合作。
上一則
余風采堂 2023年度就職典禮
下一則
FB留言