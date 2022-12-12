華埠慶佳節 17日萬份玩具贈兒童

多個組織、機宣布，將於17日在華埠舉行「玩具贈兒童」，免費派發1萬份玩具。(記者顏嘉瑩／攝影)

曼哈頓華埠 社區聯合多個機構宣布，將於17日(周六)舉辦「玩具贈兒童」(Toys For Tots)的活動，現場將免費派發1萬份玩具。

活動由The American Academy of Hospitality Sciences、華埠共同發展機構、華埠商業改進區等多個機構、組織舉辦，屆時將有兩名聖誕老人在場，互動合照、派發玩具，海軍陸戰隊也將派員參與。

The American Academy of Hospitality Sciences主席林克(Joseph Cinque)表示，他在華埠成長，對社區熟悉，在聖誕佳節希望能藉此回饋社區。市長辦公室社區服務局長克雷茲曼(Fred Kreizman)表示，盼透過活動，支持亞裔 社區。

華埠共同發展機構、華埠商改區執行總監陳作舟說，今年是該活動第四年在華埠舉辦，疫期停辦，去年回歸贈送6000份玩具，今年加碼到1萬份。全美亞裔總商會會長董繼玲表示，社區歷經疫情 和歧視亞裔犯罪，舉辦活動助人，也讓社會看到華埠的韌性。

主辦方表示，此次贈送的玩具種類多樣，沒有年齡限制，每人限選一個，領取玩具時孩子一定要在場，家長不得代領，現場還會有兩位聖誕老人與參加互動合照。

活動時間為上午11時至下午2時，地點在哥倫布公園；主辦方提醒參與者盡量排成一列，不要阻礙交通或插隊，耐心等待，不守秩序會被要求離開隊伍。