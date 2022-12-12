紐約市警掀離職潮 外州開出「年薪10萬」挖角

紐約市警離職潮，外州執法機構趁機用更高待遇吸引離職者投效。(市長辦公室)

數據顯示，紐約市 警今年的離職潮，累計將有超過3200人離職或退休；外州執法機構則趁機招聘，用更高待遇吸引離職的紐約市警。

紐約時報 報導，紐約市共有3萬4000名警員，今年已有1225名警員在入職未滿五年的情況下離職；算上退休人員，今年共有3200人離開，是自2002年以來最大規模的離職潮。

離職潮導致佛州 、科羅拉多州等地的執法機構趁此機會招攬離職市警；此前已有部分警員前往佛州任職，入職津貼就有5000元，還有額外的警校進修獎學金；目前從事警員招募的前邁阿密市警Spero Georgedakis就打出電視廣告，每月花費數萬元，吸引紐約市警轉投佛州，「雖然我們不希望紐約市警枯竭，但其他地方也需要警察，希望他們選擇佛州。」

此前曾在紐約市警任職的科羅拉多州奧羅拉(Aurora)市警局長Dan Oates就曾飛抵紐約，遊說市警填補該市警員空缺，成功說服14人加入；「雖然我對挖角行為感覺不好，但坦率的說，目前執法人員招聘競爭激烈，我們迫切需要新人。」在奧羅拉，警員年薪可達10萬元，入職津貼就有1萬元，還有搬家津貼5000元；相比之下，紐約市警的初級崗位年薪只有約5萬2000元。

根據紐約時報統計，自2020年佛洛依德(George Floyd)案導致的大規模反警示威以來，已有大約9400名紐約市警離職；而根據DailyMail的統計，2020年共有3152名警員離職，去年則有2689人離職，今年的離職人數高於過去兩年；雖然自2020年以來有6900名新警員加入，但新增人數仍趕不上離職速度。