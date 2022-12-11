罵亞裔「垃圾」 市議員要斷關係組織金援

鮑威爾(左一)在發言時稱亞裔的證詞是「垃圾」。(截自市議會直播)

非洲裔遊民聯盟領袖、性犯罪者鮑威爾(Douglas Powell)日前在市議會公聽上，大罵亞裔 的證詞是「垃圾」一事引起軒然大波，市議員黃敏儀、霍頓(Robert Holden)近日要求市府切斷對其所屬組織「Vocal-NY」的百萬金援，直至該組織願意明確道歉，並與鮑威爾切割。

黃敏儀表示，鮑威爾曾因試圖與未成年人發生性關係而被定罪，在公聽會上又針對亞裔發表種族主義 的言論，「如果Vocal-NY繼續將此人視為該組織領袖，市議會應該立刻取消對Vocal-NY的撥款，直到他們願意站出來，為傷害亞裔社區道歉，並與鮑威爾切割。」

華裔市議員黃敏儀要求Vocal-NY與鮑威爾切割。(市議會提供)

霍頓也在9日致信市議長歐德思(Adrienne Adams)，表示Vocal-NY所獲得的市府資助，全出自於納稅人，市議會就應以更高標準對待；霍頓在信中寫道，自2014年以來，Vocal-NY獲得共300萬元的經費支持，市議會不能用納稅人的錢，資助一個充滿激進和可悲言論的團體。

市議員霍頓致信市議長歐德思，要求市議會停止對Vocal-NY的百萬資金援助。(市議會提供)

霍頓要求市議會，應立即停止對Vocal-NY的所有資助，「直到他們願意與鮑威爾這種種族主義者切割」，他在信中繼續寫道，「該組織成員應該被要求增加對種族議題的敏感性和反偏見等培訓，才能再接受來自市議會的經費」。

不過對於鮑威爾的歧視言論發酵，Vocal-NY則表示，將繼續與鮑威爾合作；「我們不會因為一個人犯了錯誤，就排擠或是驅逐他，相反，我們會和所有人合作，建立一個對所有人都有用的未來。」

針對市議員要求切斷對Vocal-NY的金援，市議長歐德思和Vocal-NY均未回應。