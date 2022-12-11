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罵亞裔「垃圾」 市議員要斷關係組織金援

記者張心／紐約報導
鮑威爾(左一)在發言時稱亞裔的證詞是「垃圾」。(截自市議會直播)
鮑威爾(左一)在發言時稱亞裔的證詞是「垃圾」。(截自市議會直播)

非洲裔遊民聯盟領袖、性犯罪者鮑威爾(Douglas Powell)日前在市議會公聽上，大罵亞裔的證詞是「垃圾」一事引起軒然大波，市議員黃敏儀、霍頓(Robert Holden)近日要求市府切斷對其所屬組織「Vocal-NY」的百萬金援，直至該組織願意明確道歉，並與鮑威爾切割。

黃敏儀表示，鮑威爾曾因試圖與未成年人發生性關係而被定罪，在公聽會上又針對亞裔發表種族主義的言論，「如果Vocal-NY繼續將此人視為該組織領袖，市議會應該立刻取消對Vocal-NY的撥款，直到他們願意站出來，為傷害亞裔社區道歉，並與鮑威爾切割。」

華裔市議員黃敏儀要求Vocal-NY與鮑威爾切割。(市議會提供)
華裔市議員黃敏儀要求Vocal-NY與鮑威爾切割。(市議會提供)

霍頓也在9日致信市議長歐德思(Adrienne Adams)，表示Vocal-NY所獲得的市府資助，全出自於納稅人，市議會就應以更高標準對待；霍頓在信中寫道，自2014年以來，Vocal-NY獲得共300萬元的經費支持，市議會不能用納稅人的錢，資助一個充滿激進和可悲言論的團體。

市議員霍頓致信市議長歐德思，要求市議會停止對Vocal-NY的百萬資金援助。(市...
市議員霍頓致信市議長歐德思，要求市議會停止對Vocal-NY的百萬資金援助。(市議會提供)

霍頓要求市議會，應立即停止對Vocal-NY的所有資助，「直到他們願意與鮑威爾這種種族主義者切割」，他在信中繼續寫道，「該組織成員應該被要求增加對種族議題的敏感性和反偏見等培訓，才能再接受來自市議會的經費」。

不過對於鮑威爾的歧視言論發酵，Vocal-NY則表示，將繼續與鮑威爾合作；「我們不會因為一個人犯了錯誤，就排擠或是驅逐他，相反，我們會和所有人合作，建立一個對所有人都有用的未來。」

針對市議員要求切斷對Vocal-NY的金援，市議長歐德思和Vocal-NY均未回應。

市議會針對房東禁查房客犯罪背景提案的公聽會，鮑威爾在社區保護及改善聯盟創會主席李翠珊和亞潮萌創會主席朱雅婷兩位亞裔女性發言後，突然用「垃圾」等侮辱性詞彙攻擊亞裔族群，稱「亞裔是自己見過種族歧視最嚴重的群體」，並提到亞裔在公聽會上的證詞是「垃圾」，引發不滿。

鮑威爾曾因與15歲以下未成年發生性行為未遂，遭定罪二級性犯罪者。(取自紐約州刑事...
鮑威爾曾因與15歲以下未成年發生性行為未遂，遭定罪二級性犯罪者。(取自紐約州刑事司法服務庭網)

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