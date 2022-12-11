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競選資格惹議？ 鄭永佳：現居布碌崙

記者顏潔恩／紐約報導
鄭永佳10日在共和黨議員、支持者陪同下召開記者會。(記者顏潔恩／攝影)
鄭永佳10日在共和黨議員、支持者陪同下召開記者會。(記者顏潔恩／攝影)

剛勝選的布碌崙(布魯克林)第49區州眾議員的共和黨華裔鄭永佳(Lester Chang)，遭指責不符合當選者的住址要求，競選資格受爭議；鄭永佳10日在共和黨議員、支持者陪同下召開記者會，強調是土生土長的當地人，而根據鄭永佳代表律師，「競選資格毫無問題」。

鄭永佳父母於1972年，買下位於布碌崙中木(Midwood)的房子，鄭永佳在妻子2019年去世前，兩人住在曼哈頓的公寓，但他在布碌崙仍有住處；「這是我的家，我從未離開過，妻子去世後，我在這裡的時間更長了。」

2020年疫情高峰期，在美國海軍預備役服務逾20年的鄭永佳，到曼哈頓賈維茨中心(Javits Center)的「方艙醫院」擔任志願者，因而在曼哈頓生活，但無須服役時都會返回布碌崙，照料身體欠佳的95歲母親；「到了今年11月7日，毫無疑問布碌崙的住址就是我主要的住所。」

他指出，從小學到大學都在布碌崙區內的學校就讀，始終跟社區有很深的牽絆；「人們是認識我、信任我，才投票給我」。

鄭永佳的代表律師錢波利(John Ciampoli)表示，關鍵證據就是由市選舉局發出的勝選證書，民主黨對鄭永佳的競選資格有異議，應早在4月份提交選民請願書時便提出來；「民主黨沒提前做好功課，犯下懈怠之罪(guilty of laches)」，在他看來，鄭永佳是名副其實的第49選區州眾議員。

州眾議會司法委員會(Judiciary Committee)日前致信給鄭永佳，邀請19日出席在州府奧伯尼(Albany)的公聽會；針對此，錢波利已回函委員會，要求共享他們手上的證據、訴狀，並指責委員會違反鄭永佳的「正當法律程序(due process)」權益，未遵循法定的時限和時序，給他足夠時間作出回應。

目前鄭永佳提供給錢波利的證據，包括寄出或收到的節日賀卡、銀行紀錄、退稅帳單，其他敏感信息等；律師團隊還需審核，督促委員會給予更多時間，也呼籲委員會延後公聽會時間，但如果執意舉辦，也將正面迎戰。

鄭永佳代表律師錢波利表示，他的競選資格「毫無問題」。(記者顏潔恩／攝影)
鄭永佳代表律師錢波利表示，他的競選資格「毫無問題」。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙 曼哈頓 眾議員

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