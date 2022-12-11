改善皇后區基建 聯邦撥款1.2億

去年的颶風艾妲帶來暴雨，皇后區為重災區，造成財產損失。圖為居民家中淹水，在戶外曬家具。(記者牟蘭／攝影)

一年前颶風艾妲(Ida)襲紐約，全市有11名地下室居民喪生，皇后區 淪為重災區，災後一年，低窪區居民家中一經大雨，仍有洪澇危機；為此，國會眾議員孟昭文 攜聯邦多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)為當地爭取近1.2億元，與市府合作升級當地的基礎建設。

美國國會日前通過「國防授權法案」(NDAA)，其中包括孟昭文提出援助皇后區洪澇計畫，該計畫屬於「水資源與開發法案」(Water Resources and Development Act)重新授權(reauthorization)的一部分，要求陸軍工兵署(US Army Corps of Engineers)提供近1.2億元經費，並與市府合作，改善當地環境基建。

根據這項計畫，當局要幫助皇后區加強洪澇與污水基建、儲水管理及整合下水道堵塞問題；對此孟昭文指，颶風艾妲去年襲皇后區，今年必須要處理風暴 對當地造成的洪澇問題，「如我們所見，強風暴與暴雨造成嚴重洪澇與下水道堵塞問題，導致當地居民的民宅與其他財產被毀」。

舒默表示，艾妲去年襲紐約，屬於重災區的皇后區，當地的街道、小商家與民宅被洪澇破壞，更有居民在風暴中喪生，「去年風暴後，我與孟昭文訪問皇后區，共同努力為當地帶來聯邦資助，解決洪澇問題，升級蓄水與下水道系統」。

市長亞當斯(Eric Adams)表示，隨著氣候變化，紐約市民面臨暴雨與洪澇問題會日益頻繁，他感謝孟昭文為皇后區爭取相關資源，指這項撥款將有效幫助當地居民，在因天災造成的破壞中，保護他們的家園與街道。

皇后區區長理查茲(Donovan Richards)表示，從超級風暴珊迪到颶風艾妲，皇后區受重創，本就不足的基礎建設早不堪重負，而這筆經費將幫助該區改善基建，解決民眾面臨擔憂。