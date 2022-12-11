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紐約去年勞動力 比十年前還少

記者顏潔恩／紐約報導
紐約作為全美勞動力最大的州，2021年的勞動人口比2011年還少。(狄拿玻利辦公室提供)
紐約作為全美勞動力最大的州，2021年的勞動人口比2011年還少。(狄拿玻利辦公室提供)

紐約作為全美勞動力最大的州，但勞動人口卻在新冠疫情間大幅降低；根據紐約州主計長狄拿玻利(Thomas P. DiNapoli)辦公室日前發布的報告，在全美各州勞動力回升時，紐約州2021年勞動力呈下滑，且比十年前還少。

這項報告指出，紐約作為全美勞動力最大的州，在2011年至2021年，全美平均勞動力增加5.1%的背景下，紐約州卻下降1%；期間曾出現微幅反彈，但在2020年疫情爆發後的期間大幅下降。

報告中顯示，2021年全美其他州開始恢復勞動力，但在紐約卻沒有同等復甦，2022年全州勞動力開始出現增長，但還是比2019年12月的高峰期，少了40萬勞動人口。

報告發現，該現象與人口比例變化、以及參與勞動的工人比例相對低有關，紐約過去十年的勞動力參與率位居全美第40，在2021年參與率是59%，仍比全國其他地區低3%。

進一步分析報告，將紐約分為十個勞動力市場區塊，只有長島、紐約市、哈德遜河谷三地的勞動人口，在2021年比2011年人口變多，其他地區都在流失，最明顯的是減少12.6%的南部地區(Southern Tier)、以及10.2%的北郡(North Country)地區。

由於紐約市全美最早面臨新冠疫情衝擊的州之一，相對受到疫情影響時間更長，在2020年，全州失業率達到9.9%，比全國其他地區高出近兩個百分點。

到了2021年，紐約州的失業率為6.9%，位居全美第三，其中又以紐約市的失業率最高，就業不足人口比例為5.3%，也高於全國其他地區的4.2%；就業不足者包括未充分利用、邊緣化、或是士氣低迷的員工，也包含想從事全職卻只獲得兼職工作者。

狄拿玻利表示，勞動力是紐約州經濟的支柱，多元化、高水平的教育以及工會化，為紐約州的優勢；該報告顯示，新冠病毒引發人們長期的不安、不穩定情況，阻礙了紐約的復甦之路。

他提醒，未來可能還會持續面臨挑戰，對經濟增長、州及地方稅等產生負面影響，政策制定者需密切關注，推動促進勞動力發展的政策。

紐約州 疫情 紐約市

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