我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世足賽／內馬爾的眼淚：巴西止步8強 足球森巴永不謝幕

台酒證實：台啤12月出口中國130萬訂單 遭全數暫停

紐約客談／語言正義 應進入「進步主義」議程

紐約客談

紐約市人力資源局(Human Resources Administration)網站上，一份中文版文件有48處錯漏，如果不與英文版對照，根本不知所云。幾乎所有中文母語者都有過這樣的體驗，時間長了，已經見怪不怪。

2017年，紐約市立法要求公部門將文件翻譯成包括中文在內的十種主流外語，還為此投入了數千萬元資金。立意雖好，操作起來卻完全走樣，納稅人的錢，換來一堆不知所云的機器翻譯結果，而每個人也都能用谷歌翻譯，方便且免費地得到這樣一篇機翻文件。

全美亞太裔婦女聯盟(NAPAWF)近日在市政廳外組織一場抗議集會，把這個已經被幾乎被我們視若無睹的問題，重新拉回到視野之中。

政府做了這件事，花了大價錢，擺了高姿態，然而對於成效卻無人問津。很可能，市府決策層內根本就沒有人知道他們的「好心」無人能看得懂。很多時候，主觀上的「忽視」心態會造成客觀上的「歧視」效果：這樣的垃圾信息給中文使用者帶來的心理感覺，就像高高在上的施捨者，隨意扔到地上的硬幣，不僅是杯水車薪，也極缺乏尊重。

作為一個移民國家，英語僅是美國「被社會廣泛使用的通用語言」；亞美凝聚聯盟主席吳一平在市政廳的集會上說，無論母語是什麼語言，身份就是美國人，理應享有人人平等的所有權利。

他舉例道，由於語言的障礙，華人在美國社會錯失了很多機會，「每年，紐約市都會投資300億元用於各種工程或項目。這些事情所有華人都能做，但卻因為語言障礙，而很難吃到這塊蛋糕。」

紐約市 華人 投資

上一則

大都會國際兒童事工 法拉盛送400份聖誕禮物

下一則

新車廂+員工出棚服務…紐約市地鐵將現代化

延伸閱讀

紐約市兩大華人醫療集團合併命名為「百康仁德」　近百診所攜手服務20萬民眾

紐約市兩大華人醫療集團合併命名為「百康仁德」　近百診所攜手服務20萬民眾
非洲裔遊民領袖 紐約市公聽會大罵亞裔「垃圾」

非洲裔遊民領袖 紐約市公聽會大罵亞裔「垃圾」
跟著互動地圖 走進畫家愛德華霍普的紐約生活

跟著互動地圖 走進畫家愛德華霍普的紐約生活
紐約市長推「射月計畫」 10年蓋50萬套房

紐約市長推「射月計畫」 10年蓋50萬套房
市府翻譯錯誤多 華人示威維權

市府翻譯錯誤多 華人示威維權

熱門新聞

法拉盛138街的合作公寓日前收到「天價」電費帳單，樓內的華人用戶指，11月電費比去年全年電費要高近七倍。(記者牟蘭／攝影)

不繳就停電…紐約法拉盛公寓樓11月電費 比去年全年貴7倍

2022-12-04 07:13
哥大抗議中國「清零政策」 亞男將與會學生打暈。 (市警提供)

哥大抗議中國「清零政策」 女學生遭亞男擊頭數次昏倒

2022-12-02 15:11
紐約市一名醫護人員2日早晨在布魯克林一個地鐵站內，遭一名陌生女子往臉部潑灑腐蝕性液體。圖為紐約地鐵示意圖，非案發現場。(本報檔案照)

女護士紐約地鐵站遭潑腐蝕性液體 臉部嚴重灼傷

2022-12-02 11:13
黃萱迪(中)8日出庭，右為董克文。(記者胡聲橋╱攝影)

日間護理中心發錢吸引耆老…業者判刑 沒收+賠償300萬

2022-12-09 02:29
一名華男因精神病發作，日前在日落公園天主教堂階梯自殺身亡。(記者顏潔恩／攝影)

不願拖累母 布碌崙日落公園華男精神病發輕生

2022-12-07 10:52
一名韓裔男子日前光天化日在法拉盛超市偷飲料，被店員發現後，雙方發生爭執，割傷對方右耳；圖為長江超市。(記者牟蘭／攝影)

獨家／亞裔男紐約法拉盛超市偷飲料 刺傷華人店員

2022-12-03 08:45

超人氣

更多 >
不用靠保健食品 這11種食物可增強「骨本」

不用靠保健食品 這11種食物可增強「骨本」
亞利桑納州聯邦參議員席納瑪宣布退出民主黨

亞利桑納州聯邦參議員席納瑪宣布退出民主黨
世說新聞╱好市多這款15元禮盒 華人為何狂買？

世說新聞╱好市多這款15元禮盒 華人為何狂買？
「我知道不少人想去」秦剛：中國即將放寬國際旅行限制

「我知道不少人想去」秦剛：中國即將放寬國際旅行限制
好市多人氣禮盒鳳梨酥 華人一次掃貨16盒

好市多人氣禮盒鳳梨酥 華人一次掃貨16盒