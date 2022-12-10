紐約客談／語言正義 應進入「進步主義」議程

在紐約市 人力資源局(Human Resources Administration)網站上，一份中文版文件有48處錯漏，如果不與英文版對照，根本不知所云。幾乎所有中文母語者都有過這樣的體驗，時間長了，已經見怪不怪。

2017年，紐約市立法要求公部門將文件翻譯成包括中文在內的十種主流外語，還為此投入了數千萬元資金。立意雖好，操作起來卻完全走樣，納稅人的錢，換來一堆不知所云的機器翻譯結果，而每個人也都能用谷歌翻譯，方便且免費地得到這樣一篇機翻文件。

全美亞太裔婦女聯盟(NAPAWF)近日在市政廳外組織一場抗議集會，把這個已經被幾乎被我們視若無睹的問題，重新拉回到視野之中。

政府做了這件事，花了大價錢，擺了高姿態，然而對於成效卻無人問津。很可能，市府決策層內根本就沒有人知道他們的「好心」無人能看得懂。很多時候，主觀上的「忽視」心態會造成客觀上的「歧視」效果：這樣的垃圾信息給中文使用者帶來的心理感覺，就像高高在上的施捨者，隨意扔到地上的硬幣，不僅是杯水車薪，也極缺乏尊重。

作為一個移民國家，英語僅是美國「被社會廣泛使用的通用語言」；亞美凝聚聯盟主席吳一平在市政廳的集會上說，無論母語是什麼語言，身份就是美國人，理應享有人人平等的所有權利。

他舉例道，由於語言的障礙，華人 在美國社會錯失了很多機會，「每年，紐約市都會投資 300億元用於各種工程或項目。這些事情所有華人都能做，但卻因為語言障礙，而很難吃到這塊蛋糕。」