哥倫布公園賭檔被拆，華人賭徒轉戰曼哈頓大橋。(記者張晨／攝影)

曼哈頓華埠 哥倫布公園(Columbus Park)民眾聚眾賭博才被控制，一些賭徒又轉戰地點再設攤位；日前曼哈頓大橋堅尼路西側近羅斯福公園(Sara D. Roosevelt Park)處又見參賭攤位數個，參賭者也均為華人，墊上一張紙板就為賭桌，並全以現金交易。

與哥倫布公園類似，參賭者們在新地點幾人一組玩著牌九、21點等遊戲，有四、五個牌桌均為簡易搭建而成；不管是參賭還是旁觀都非常謹慎，留意過路的每個人，未見籌碼均為現金交易。

一直以來，市警和當地民選官員辦公室頻繁接到報警和投訴，稱賭博行為在轄區中愈演愈烈；市警五分局表示，巡邏依舊繼續，對於新的聚眾賭博地，一靠近羅斯福公園，二靠近堅尼路的長巴站，且涉及現金交換，非常容易引起治安問題，奉勸參賭者趁早停手。

根據紐約州法律，宣傳賭博活動被視為重罪，定罪可能面臨最高四年的監禁和5000元罰款；州憲法也禁止賭博活動，在市公園中，即使朋友之間賭幾塊錢都可能被視為違法，違規者也可被控妨礙治安罪。

但與其他社區不同的是，華埠有著很長的賭博歷史，疫情 前許多人乘坐大巴前往賭場賺取微薄的佣金；也有在高強度的工作後，到賭場發洩解壓；但據悉，疫情後許多人不願再坐幾個小時的車到賭場去，而是口耳相傳的在社區不同地點建起了群落。