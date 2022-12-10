中餐外賣郎遭劫打 餐點現金都被搶

兩名嫌犯劫打布朗士中餐外賣郎。(市警提供)

紐約市布朗士 區近日發生一起中餐館外賣郎在送餐途中，遭人搶劫攻擊案，不但食物和身上的300元現金被搶，還遭兩嫌犯拳打腳踢，導致全身多處受傷、肩膀脫臼。

影音來源：市警提供

警方表示，案件發生在6日下午3時10分左右，一名50歲的中餐外賣郎，將餐點送至伊甸山(Mt. Eden)沃爾頓大道(Walton Ave.)東克拉克廣場(East Clarke Place)的一棟公寓樓。

警方稱，一名嫌犯隨後走近揮拳猛擊受害者頭部，將其打倒在地；此時第二人又走過來，兩人繼續對著外賣郎一陣拳打腳踢。

嫌犯在逃跑前，搶走受害者所送餐點和其身上的300元現金，外賣郎被送往當地一家醫院接受治療，他的臉上有多處傷口，頭部、眼睛和頸部均有明顯傷口和瘀傷，肩部也被打到脫臼。

根據警方公布的案發現場監控，其中一人身穿淺棕色外套，下身亮橘色運動褲、運動鞋，戴著頭套；另一人身穿深色夾克，下身淺色牛仔褲，同樣戴著帽子和口罩。

警方呼籲民眾，若看到圖或視頻中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站https://crimestoppers.nypdonline.org/，或通過手機 發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。