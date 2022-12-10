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3呼吸系統傳染病高峰 市府：戴回口罩

記者張心／紐約報導
紐約市衛生局提醒，新冠、流感和呼吸道融合病毒(RSV)等三種呼吸系統傳染病，將進入感染高峰。(Getty Images)
紐約市衛生局提醒，新冠、流感和呼吸道融合病毒(RSV)等三種呼吸系統傳染病，將進入感染高峰。(Getty Images)

紐約市衛生局9日下午發布通知，表示新冠、流感和呼吸道融合病毒(RSV)等三種呼吸系統傳染病，將進入感染高峰，敦促民眾，在室內和人群聚集的室外重新戴上口罩，預防疾病傳播。

市衛生局長瓦桑(Ashwin Vasan)表示，紐約市正面臨高風險的新冠、流感和呼吸道融合病毒傳播，建議民眾應該在包括辦公室、百貨商店、公共交通、電梯等室內，以及擁擠的室外場所再度戴上口罩，且應以高質量的KN9、KF94、N95為首選。

年底節日季聚會多，市衛生局建議，若感覺不舒服，應自主待在家中；聚會前建議先做檢測，另外也應積極接種疫苗和加強針，保護自己和家人。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)，紐約市布碌崙(布魯克林)、皇后區、布朗士新冠病例較高，但目前流感為最棘手的問題，因流感而住院的人數大大增加。

CDC表示，在過去的三周裡，流感就醫人數幾乎增加了兩倍，住院人數也增加了一倍多；呼吸道融合病毒感染患者的增加，也使醫院不堪重負。

長島的柯恩兒童醫療中心(Cohen Children's Medical Center)最近增加75張床位，但仍出現床位短缺情況；該中心醫生Muneeb Khan表示，已經見到許多同時感染多種病毒的病患；「如果免疫力低下，更應戴口罩、勤洗手、保持社交距離，以減少呼吸系統疾病的傳播。」

流感 紐約市 口罩

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