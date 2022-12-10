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公聽會上歧視污辱 官員未當場制止

記者張心／紐約報導
唯一的華裔市議員黃敏儀發聲批評鮑威爾的種族歧視言論。（黃敏儀辦公室提供）
唯一的華裔市議員黃敏儀發聲批評鮑威爾的種族歧視言論。（黃敏儀辦公室提供）

非洲裔遊民聯盟領袖、性犯罪者鮑威爾(Douglas Powell)在市議會公聽會上大罵亞裔的證詞是「垃圾」一事引起軒然大波，評論紛紛指責為何會議上甚至警察，未出面阻止他在場發表種族歧視言論；事發後鮑威爾所代表的左派組織VOCAL-NY在推特道歉，但又聲稱當天也有歧視非洲裔的言論存在，遭網友諷刺是拿不出證據的狡辯。

亞裔證詞是「垃圾」的種族歧視言論令眾人憤怒，被鮑威爾直接發言侮辱的亞潮萌創會主席朱雅婷表示，「你能想像他對非洲裔、西語裔或猶太裔說同樣的話嗎？這些族裔又會允許這樣的事件如此輕描淡寫的過去嗎？」一同遭受攻擊的社區保護及改善聯盟創會主席李翠珊也認為，「這是仇恨言論，是煽動對亞裔社區暴力的火種。」

華裔市議員黃敏儀雖當天不在場，但她9日發表推文發聲，表示鮑威爾證詞「可恥」，且對亞裔具有冒犯性和種族分裂性。

黃敏儀說，在仇亞犯罪事件頻發的背景下，鮑威爾發言說「亞裔是永遠的外國人，不是真正的美國公民，不屬於這個國家」的思想是危險而虛假的，應該被所有人譴責，「應該發表明確的道歉」。

鮑威爾證詞中，也提到雷哥公園社區「充斥著亞裔種族歧視者」，該選區市議員舒曼琳(Lynn Schulman)說，這種偏見言論極具分裂性又十分可恥，她將捍衛雷哥公園的亞裔居民。

亞裔市議員克里斯南(Shekar Krishnan)也批評鮑威爾的種族偏見言論，呼籲市議會應該盡快彌合分歧，而不是互相傷害。

而更令他們憤怒的是出事現場的聽證會主持者、第27選區市議員威廉姆斯(Nantasha Williams)無所作為；「對於在市議會聽證會出現這種情形，居然沒有被制止」，美國酒店華裔協會董事會黃華清表示，「美國亞裔民權聯盟組織強烈譴責這種種族歧視言論，也希望市議會全體議員吸取教訓，決不允許這種歧視言論在市議會出現。」

威廉姆斯在9日也發表聲明，表示自己是一名非洲裔婦女，是這個地球上最令人討厭和不被尊重的人群之一，知道種族歧視語言的傷害有多深，「但用類似的言詞來回應從來不是解決辦法。」

左派組織VOCAL-NY稱公聽會當日也有歧視非洲裔言論，遭到網友批評。(取自VO...
左派組織VOCAL-NY稱公聽會當日也有歧視非洲裔言論，遭到網友批評。(取自VOCAL-NY推特)

鮑威爾所屬的組織VOCAL-NY也在推特道歉，「這樣的語言是不可接受的，我們對他造成的傷害表示歉意」；不過該組織9日又發文提到「當日聽證會也有歧視非洲裔的言論」，遭到網友們留言批「這是對不起但不後悔的態度」以及是「根本拿不出證據的狡辯」。

種族歧視 亞裔 威廉

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