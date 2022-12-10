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新車廂+員工出棚服務…紐約市地鐵將現代化

記者顏潔恩／紐約報導
具有開放空間型的新車廂，將逐漸取代舊式車廂。(MTA提供)
具有開放空間型的新車廂，將逐漸取代舊式車廂。(MTA提供)

紐約市地鐵系統將走入現代化，新型車廂將逐步取代老式車廂，減少故障次數；大都會運輸署(MTA)接下來也計畫做出改革，像是工作人員將不再待在工作棚裡，而是出入在地鐵站服務通勤客，另有意針對旋轉門、緊急出逃門再設計，遏止逃票。

MTA耗資17億元採購640輛具有「開放」空間型的新車廂，可望疏通通勤高峰期間的擁擠人潮；這款被視作擁有「最尖端」科技的車廂，將從現在至2028年，逐漸取代舊型的橙、黃色座椅車廂；目前該型號地鐵，服務的線路包括B、D、N、Q等線。

不同於老式車廂的「對話式座位」，以兩個、三個座位的形式遍布車廂，新車廂的兩側是固定的長椅以及折疊式的座位，車廂的後部不設置座位，以增加更多開放空間。

據悉，舊車廂自1970年代啟用，相比已更換至新款的車廂，舊車廂發生故障的次數是兩倍；令MTA相當頭疼，通勤客也經常抱怨無法依賴地鐵系統，造成日常生活受到影響。

另一方面，市捷運局也宣布，明年初起地鐵工作人員將走出工作棚，在地鐵站內四處服務，直接與乘客互動；當局目前正給予員工各方面的培訓，例如提供殘疾人無障礙設施、非接觸感應式付費系統OMNY使用方式等。

但該計畫不完全獲得支持，工會Passengers United主席Charlton D'souza指出，今年目前共有九名乘客在地鐵暴力中喪失性命、無數名員工遭遇襲擊，讓員工在工作棚以外四處走動，可能面臨威脅；此外，行動不便的長者、殘障人士會更難找到工作人員，其實更不方便。

MTA還計畫改變現有的三叉式旋轉門(turnstile)以及緊急出口門的設計，用以打擊逃票；MTA執行長利博(Janno Lieber)此前透露，MTA因逃票損失了5億元，「緊急出口門本是在火災、危機狀況時才可使用的出入口，但如今卻成為民眾逃票的途徑，我們需要有新的設計。」

MTA發言人指，新的設計可能需要大量的資本投入，工作小組目前在規畫中，之後或將提出議案。

地鐵站 MTA 大都會

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