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開藥換現金 紐約2華人藥房員工涉詐1050萬元

記者牟蘭／紐約報導
888大藥房業主吳慧玲涉通過支付顧客現金等，由醫生開出患者不需要的藥品或服務，涉非法回扣與詐欺，被聯邦檢方起訴。(法院文件)
888大藥房業主吳慧玲涉通過支付顧客現金等，由醫生開出患者不需要的藥品或服務，涉非法回扣與詐欺，被聯邦檢方起訴。(法院文件)

兩名報住在紐約的藥房女店員與業主，因涉通過支付顧客現金或超市禮卡，誘使他人前往特定醫生看診，醫生再開出患者不需要的處方藥，欺詐聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)與醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)逾1050萬元，被聯邦當局逮捕，兩人均已交付15萬元到25萬元保釋金，等待上庭。

根據法院文件，47歲的新鮮草原居民黃華(Hua Huang，姓名皆音譯)與40歲的布碌崙(布魯克林)居民吳慧玲(Huiling Wu)，日前在皇后區與布碌崙的三家藥房涉嫌欺詐白卡與紅藍卡，被美國司法部(DOJ)在紐約東區聯邦法院起訴。

法院消息指，黃華是法拉盛友聯街紐約愛林大藥房員工，她涉在2021年11月到2022年11月期間，詐欺健保福利；一名持有紅藍卡顧客CS在去年11月，前往黃華工作的藥房以及當地另一家藥房買藥，黃華及其藥房員工許諾，若用處方購買藥品，可獲現金或超市禮卡，以交換他的非處方藥卡(OTC)福利。

CS在去年12月8日前往另一家藥房買藥時，店員詢問他是否向指定足科醫生看診，他否認後，店員陪同他去找該醫生看診，醫生向他承諾在此可獲非處方藥品福利或超市禮卡，並直言「不是你說了算，是我們說你有沒有生病」。

這名患者否認他腳疼，但醫生指他患有灰指甲，並在上述藥店，為他開出從未要求的膝蓋與後背止痛貼，CS隨後返回藥房，黃華向他遞出一個裝有150元現金與非處方藥儲值卡；聯邦探員逮捕黃華後，搜查她工作的藥房。

另一名被捕的華女是布碌崙八大道「888大藥房」的業者吳慧玲，聯邦檢察長辦公室(Office of Inspector General)今年2月展開對該藥房的調查，指此藥房自2018年1月到2022年7月期間，向顧客開出包括酒精棉球與止痛藥等在內等不必要的處方藥。

法院消息指，一名長者於今年1月14日光顧888大藥房，吳慧玲告知他只要交換非處方藥卡福利，可獲155元與2元的店內信用額度，這名長者依照指引，去看一名足科醫生，他雖多次告知醫生無腿疾，但醫生隨後診斷他腳水腫，開出酒精棉球等處方，該名長者後獲藥房代金券與牙刷禮品。

司法部主管刑事犯罪的助理部長柏萊特(Kenneth Polite)表示，兩名被告涉多次支付非法回扣與賄賂向患者開出不必要處方，「我們將嚴打這種健保欺詐案件，以保護可能受到損害的民眾」。

至截稿前，吳慧玲的辯護律師未能對本案置評，黃華的辯護律師則拒絕對此評論，兩人若罪成，最高恐面臨十年的監禁。

紐約愛林大藥房員工黃華涉通過支付顧客現金或超市禮卡，誘使他人前往特定醫生看診，由...
紐約愛林大藥房員工黃華涉通過支付顧客現金或超市禮卡，誘使他人前往特定醫生看診，由醫生開出患者不需要的藥品或服務，涉非法回扣與詐欺，被聯邦檢方起訴。(法院文件)

福利 紅藍卡 布碌崙

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華社藥房吸客盜福利 買藥換電器

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