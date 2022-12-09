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市府翻譯錯誤多 華人示威維權

記者許君達╱紐約報導
眾多華社代表在市政廳外表達心聲，呼籲政府對新移民利益的保護不要只浮於表面。(記者許君達╱攝影)
眾多華社代表在市政廳外表達心聲，呼籲政府對新移民利益的保護不要只浮於表面。(記者許君達╱攝影)

為保障公共服務照顧到英語欠佳的新移民紐約市2017年便立法要求主要部門將文件翻譯成包括中文在內的十種主要外語，並投入數千萬元，然而執行成效長期被詬病。8日，由全美亞太裔婦女論壇(NAPAWF)組織，眾多華人社團代表在市政廳外集會，呼籲市府檢討目前的漏洞，改善翻譯工作。

紐約政府網站的中文翻譯難懂、語句不通的問題長期為新移民所詬病。NAPAWF近期發現，市府最大的兩家翻譯服務承包商LanguageLine和Geneva Worldwide都使用機器翻譯，導致錯漏百出，給使用者帶來很大的麻煩。以人力資源管理局(Human Resources Administration)的主頁為例，僅一個頁面的中文翻譯就存在幾十處漏譯、錯譯、語法錯誤、詞語誤用等，市府可能根本沒有意識到這些問題。

集會現場，華人社區代表手持「語言是平等的」、「我們有權利說中文」等標語呼籲政府重視新移民的聲音。集會得到了共37個華人社區組織的背書，孟加拉裔社區的代表也到場聲援。

示威者與市議員黃敏儀和馬泰(Chris Marte)等人聯合呼籲，市府不要再花費數千萬的納稅人資金用於這種低效的機器翻譯，而是改用免費的翻譯服務，比如谷歌翻譯，然後用這些資金聘請紐約本地人工譯員審核糾錯。黃敏儀表示，自今年初以來，她已在市議會提出八項旨在改善市府語言服務的法案，其中兩項已經通過。

華人 移民 紐約市

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