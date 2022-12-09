紐約市長推「射月計畫」 10年蓋50萬套房

市長亞當斯宣布，希望在未來十年時間新建50萬套住宅。(市長辦公室提供)

紐約市 可負擔住房及住宅不足危機日益嚴重，但繁瑣的土地利用審核程序導致地產開發審批時間極長；市長亞當斯 (Eric Adams)8日宣布「射月計畫」(Moonshot Goal)，將取消部分申請流程，包括小型建築的環境評估，縮短審批時間，希望在未來十年時間新建50萬套住宅。

數據顯示，雖然紐約市有租金 穩定公寓，但全市仍有超過三分之一的租客租房負擔沉重，收入的50%都用來租房，曼哈頓的平均租金已經超過4000元，遊民數也創歷史新高；亞當斯表示，紐約市過去十年間的住宅建設未能跟上人口增長，過去十年全市增加80萬人，但新增住宅僅20萬套；「問題並不複雜，人多房少。」

除了取消小型建築的環境評估要求，市府還將減少或取消住宅建築的停車位要求、地下室住宅合法化，並推動將辦公樓改建為住宅、簡化新項目的審批程序；亞當斯估計，這些改革完成後，新地產項目的完成速度將提升50%，也有助降低建設成本。

不過，目前經濟形勢不佳，地產投資可能放緩，或讓計畫難度增加；前市長白思豪(Bill de Blaiso)在第一任期定下新建20萬套可負擔住房的目標，最終在第二任期尾聲實現，主要藉助421-a免稅激勵項目，讓地產商享受巨額抵稅換取建設可負擔住房；該項目今年初已經到期，目前尚無重啟跡象。

地產界此前表示，如果沒有421-a項目，很難新增更多可負擔住房，但也有反對者指該補貼創造真正的可負擔住房仍然太少，但每年的稅收補貼卻高達17億7000萬元；亞當斯呼籲市議會和州議會協助，「需要立法機構研究更多的激勵項目，修建更多住宅。」