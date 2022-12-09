我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美元鈔票首度出現2位女性簽名 明年初開始流通

費城66年前男童箱屍案有了大突破 警靠DNA查出身分

紐約市長推「射月計畫」 10年蓋50萬套房

記者和釗宇／紐約報導
市長亞當斯宣布，希望在未來十年時間新建50萬套住宅。(市長辦公室提供)
市長亞當斯宣布，希望在未來十年時間新建50萬套住宅。(市長辦公室提供)

紐約市可負擔住房及住宅不足危機日益嚴重，但繁瑣的土地利用審核程序導致地產開發審批時間極長；市長亞當斯(Eric Adams)8日宣布「射月計畫」(Moonshot Goal)，將取消部分申請流程，包括小型建築的環境評估，縮短審批時間，希望在未來十年時間新建50萬套住宅。

數據顯示，雖然紐約市有租金穩定公寓，但全市仍有超過三分之一的租客租房負擔沉重，收入的50%都用來租房，曼哈頓的平均租金已經超過4000元，遊民數也創歷史新高；亞當斯表示，紐約市過去十年間的住宅建設未能跟上人口增長，過去十年全市增加80萬人，但新增住宅僅20萬套；「問題並不複雜，人多房少。」

除了取消小型建築的環境評估要求，市府還將減少或取消住宅建築的停車位要求、地下室住宅合法化，並推動將辦公樓改建為住宅、簡化新項目的審批程序；亞當斯估計，這些改革完成後，新地產項目的完成速度將提升50%，也有助降低建設成本。

不過，目前經濟形勢不佳，地產投資可能放緩，或讓計畫難度增加；前市長白思豪(Bill de Blaiso)在第一任期定下新建20萬套可負擔住房的目標，最終在第二任期尾聲實現，主要藉助421-a免稅激勵項目，讓地產商享受巨額抵稅換取建設可負擔住房；該項目今年初已經到期，目前尚無重啟跡象。

地產界此前表示，如果沒有421-a項目，很難新增更多可負擔住房，但也有反對者指該補貼創造真正的可負擔住房仍然太少，但每年的稅收補貼卻高達17億7000萬元；亞當斯呼籲市議會和州議會協助，「需要立法機構研究更多的激勵項目，修建更多住宅。」

亞當斯 紐約市 租金

上一則

市府翻譯錯誤多 華人示威維權

下一則

禁查租客前科 紐約市議會公聽激辯

延伸閱讀

亞當斯今抵世界盃觀摩安保 為2026紐約市舉辦做準備

亞當斯今抵世界盃觀摩安保 為2026紐約市舉辦做準備
紐約客談／精神病患強制送醫 資源夠嗎？

紐約客談／精神病患強制送醫 資源夠嗎？
亞當斯、吳弭等百市長 聯名挺DACA

亞當斯、吳弭等百市長 聯名挺DACA
選後清算成罪人 亞當斯：被誤解

選後清算成罪人 亞當斯：被誤解
「守護天使」羊頭灣成立民間巡邏隊

「守護天使」羊頭灣成立民間巡邏隊

熱門新聞

成人日間中心成立初衷是為讓長者老有所依，在子女上班時，有精神寄託。圖非涉事中心。(本報檔案照)

耆老當臥底 FBI嚴打紐約華社成人日間中心現金回扣

2022-12-01 07:36
法拉盛138街的合作公寓日前收到「天價」電費帳單，樓內的華人用戶指，11月電費比去年全年電費要高近七倍。(記者牟蘭／攝影)

不繳就停電…紐約法拉盛公寓樓11月電費 比去年全年貴7倍

2022-12-04 07:13
哥大抗議中國「清零政策」 亞男將與會學生打暈。 (市警提供)

哥大抗議中國「清零政策」 女學生遭亞男擊頭數次昏倒

2022-12-02 15:11
紐約市一名醫護人員2日早晨在布魯克林一個地鐵站內，遭一名陌生女子往臉部潑灑腐蝕性液體。圖為紐約地鐵示意圖，非案發現場。(本報檔案照)

女護士紐約地鐵站遭潑腐蝕性液體 臉部嚴重灼傷

2022-12-02 11:13
華埠地鐵站搶劫緬甸華婦致死案今判，羅賓遜獲囚1至3年。(市警提供)

獨家／紐約地鐵搶劫致華婦死亡 判了…非裔嫌犯隨時可出獄

2022-12-01 16:17
一名華男因精神病發作，日前在日落公園天主教堂階梯自殺身亡。(記者顏潔恩／攝影)

不願拖累母 布碌崙日落公園華男精神病發輕生

2022-12-07 10:52

超人氣

更多 >
華爾街日報：郭台銘的一封信 促成中國鬆綁防疫措施

華爾街日報：郭台銘的一封信 促成中國鬆綁防疫措施
席琳狄翁宣布罹患罕見疾病僵硬人症候群 演唱會取消

席琳狄翁宣布罹患罕見疾病僵硬人症候群 演唱會取消
影╱美俄「換囚」歷史性一刻 雙方握手後分道揚鑣

影╱美俄「換囚」歷史性一刻 雙方握手後分道揚鑣
巴黎名媛舞會…蔡國強么女亮相 搶谷愛凌鋒頭？

巴黎名媛舞會…蔡國強么女亮相 搶谷愛凌鋒頭？
這7檔「安全股票」 理財專家推薦可長期持有

這7檔「安全股票」 理財專家推薦可長期持有