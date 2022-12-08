華女遭公車捲入車底 傷口感染須再截肢
布碌崙(布魯克林)45歲鄭女士日前夜間追公車時，右腿捲入正轉彎的車輪下，部分肌肉被切除。美國紐約溫州同鄉會日前為她籌款3萬多元，希望她早日康復；消息指，因傷口感染惡化，她必須再動手術切除更多肌肉。
11月14日晚10時左右，公車沿著布碌崙5大道南向行駛，司機在55街轉彎時沒注意到追公車的鄭女士，其右腿卡在輪胎間被捲入車底，在劇烈疼痛中失去意識；搶救後挽回性命，但右腿在小腿以下的肌肉被切除。
溫州同鄉會獲知消息後，為鄭家發動募捐，已籌得3萬多元，安排好後將交給鄭家；會長吳洪光、總幹事林敏芝日前至紐約大學朗格尼醫學中心(NYU Langone Medical Center)探望鄭女士，鼓勵她保持積極心態，早日康復。
醫生近日透露最新情況，因傷口感染，鄭女士必須再動手術，切除到膝蓋以下的位置；「(一開始)我不答應，哭了好幾天，我說為什麼要截肢，腳好好的」，鄭女士哭訴，期間醫生一直跟她的女兒溝通，表示腳實在保不住。雖然難過，但她也逐漸接受這一切，只是情緒起伏較大，「有時候好一點，有時候還是會忍不住哭泣。」
她也須進行一些小手術，「醫生說打麻醉會有危險，打多了也不好，我只要一進手術室就不舒服、很沉重，很害怕」；她的右腿目前也要連接一個全天運作的儀器，吸取截肢後的殘留物，傷口縫合前不能停止，「吸得很痛很痛，腳像是被捏著，半夜都睡不好。」
這場車禍對她留下巨大陰影，直到現在，依然會在睡夢中突然抖一下驚醒過來，身體也很虛弱，話一說多就感覺接不上氣；「我以前也是很愛打扮的人」，她說，再也回不去以前的狀態，可事已至此只能逼自己接受，「走一步算一步，希望越快復原越好」。她並感謝善心人士的捐助，將會努力振作。
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