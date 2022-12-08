法拉盛槍案 22歲男駕駛送醫

受害人座車。(讀者提供)

皇后區法拉盛 6日發生一起槍擊案，傷者向當地藥房求救，左耳受傷，送醫後情況穩定，市警呼籲知情民眾提供線索。

影音：讀者提供

根據警局報告，當晚8時45分，警方獲報，北方大道144-29號、Rite Aid藥房前有人受傷，經過初步調查，晚8時在Humphreys街以及27大道拐角，一名23歲的男駕駛左耳被刀割傷，當他在私家車內，嫌犯還朝他的車開槍。

接近案情人士表示，受害人非亞裔 ，受傷後，駕車撞到法拉盛博生大道(Parsons Blvd)近35大道路邊停車，走到北方大道近博生大道的Rite Aid藥房求救，案發後，他的車尚停在35大道及北方大道間的博生大道路段，車頭有明顯的撞凹痕跡。傷者被送至紐約長老教會醫院(New York-Presbyterian Hospital)救治，目前情況穩定。