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法拉盛槍案 22歲男駕駛送醫

記者鄭怡嫣／紐約報導
受害人座車。(讀者提供)
受害人座車。(讀者提供)

皇后區法拉盛6日發生一起槍擊案，傷者向當地藥房求救，左耳受傷，送醫後情況穩定，市警呼籲知情民眾提供線索。

影音：讀者提供

根據警局報告，當晚8時45分，警方獲報，北方大道144-29號、Rite Aid藥房前有人受傷，經過初步調查，晚8時在Humphreys街以及27大道拐角，一名23歲的男駕駛左耳被刀割傷，當他在私家車內，嫌犯還朝他的車開槍。

接近案情人士表示，受害人非亞裔，受傷後，駕車撞到法拉盛博生大道(Parsons Blvd)近35大道路邊停車，走到北方大道近博生大道的Rite Aid藥房求救，案發後，他的車尚停在35大道及北方大道間的博生大道路段，車頭有明顯的撞凹痕跡。傷者被送至紐約長老教會醫院(New York-Presbyterian Hospital)救治，目前情況穩定。

警方表示，截至7日，案件仍在調查，嫌犯仍在逃，呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

法拉盛槍案，警方於現場調查。(讀者提供)
法拉盛槍案，警方於現場調查。(讀者提供)

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