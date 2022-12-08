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紐約客談／鑽漏洞濫用福利 肥了誰的口袋？

紐約客談

成人日間中心在華社遍地開花，但良莠不齊，有業者為吸引會員，送贈品、給現金，誘使白卡持有人濫用政府醫療補助，老人長照竟有利可圖，一些醫療服務機構也透過利益輸送，助長日間中心亂象。

成人日間中心成立初衷是為讓包括低收入長者晚年老有所依，子女上班，年長的父母有活動場所，尤其是華社的日護中心，解決新移民不諳英文的困境，減低他們罹患憂鬱症與老人癡呆症等機率，讓長者在美安享晚年。

然而隨著日護中心不斷成立，業者從送禮物，餐費折現，每次給15元到20元不等，再到發超市購物券，為吸引長者報名，甚至在虛報服務上簽字，與會的長者也開始攀比拿到現金與禮品的價值，形成惡性競爭。

華社的白卡持有者有許多怪現象，「窮爸爸、富孩子」家庭占有一定比例，前有「龍蝦黨」用糧食券買海鮮，後有白卡持有者在成人日間中心拿現金；按理說，多數華人長者並不缺錢，但不知是虛榮心作祟，還是貪心使然，「夥同」不良商家濫用政府福利

拿錢換客的成人日間中心本已觸法，疫情爆發後，這類現象愈演愈烈，政府派臥底長者調查，數家業者被捕，只能對簿公堂，受法律制裁；濫用白卡福利的長者也涉及福利詐欺，政府近年來加強「秋後算帳」力度，若長者涉法，也恐被吊銷白卡，日後面臨高昂的醫藥與長照費用，又該如何是好。

總而言之，無論業者還是長者，「貪小便宜」無傷大雅，但若欺瞞政府，只為蠅頭小利，丟了面子，也失裡子，恐得不償失。

白卡 福利 長照

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