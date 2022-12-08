楊安澤妻性侵官司 哥大、長老會醫院連帶遭控

案件被告婦產科醫生哈登。(美聯社)

曾涉嫌性侵 華裔總統候選人楊安澤妻子呂艾玲 (Evelyn Yang)的婦產科醫生哈登(Robert Hadden)，在聯邦法院審理過程中拒不認罪，將於明年初再度受審；曾同樣遭受其侵犯的一名受害人於7日提訟，狀告哈登前雇主哥倫比亞大學 和紐約長老教會醫院(New York-Presbyterian Hospital)知情聘用。

匿名的受害人表示，1999年開始受到哈登侵犯，但哥倫比亞大學和紐約長老教會醫院在1994年就曾收到針對哈登的性侵投訴，「被告的兩個醫療機構應該對無數受性虐待的婦女負責，因在知情的情況下，仍然聘用一個性侵慣犯，並默許他對病人進行數十年的犯罪。」

除了金錢賠償和陪審團審判之外，指控者還要求法院任命監督員，監督第三方調查被告如何處理有關哈登的性虐待投訴。

根據指控，哈登從1990年代開始，在其就職於哥倫比亞大學和紐約長老教會醫院期間，性虐待幾十名女性，其中包括呂艾玲；她在2020年透露，自己懷孕七個月時，在婦科檢查過程中遭哈登侵犯。

在多名受害女性報案和指控下，曼哈頓檢方對哈登展開調查，最終於2016年結案，哈登承認兩項輕罪、吊銷執照、被定義為「性侵犯」，但不必坐牢。該判決結果廣遭詬病。之後，呂艾玲在內的32名受害者向紐約南區聯邦法院提起集體訴訟，但哈登拒不認罪，將在2023年初繼續受審。

目前，哥倫比亞大學和紐約長老教會醫院尚未對此事回應。