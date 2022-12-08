我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯華女為夫辦綠卡 「反覆」下場慘

中國放寬防疫措施 佛奇警告：將出現新一波感染浪潮

華男搶劫貝瑞吉菸店被捕 華裔員工受驚

記者顏潔恩／紐約報導
貝瑞吉一菸店日前遭華男持槍搶劫。(谷歌地圖)
貝瑞吉一菸店日前遭華男持槍搶劫。(谷歌地圖)

布碌崙(布魯克林)市警68分局轄區內一間菸店日前遭華男持槍打劫，當時店裡只有一名華裔店員，在劫匪的威脅下將近2000元的款額交出；警員接報抵達現場，並在其他警局的合作下，在大西洋大道-巴克萊中心地鐵站(Atlantic Avenue-Barclays Center Station)附近逮捕該名男子。

警方報告指，該案發生於本月3日晚上7時左右，在5大道交87街一間「Viral Exotics」菸店內；一名華男持槍走入店內，掀開外套向店員亮出腰間的手槍，並威脅「把錢交出來，不然就殺死你」。

店員將收銀機打開，把1969元現金交給對方，劫匪得逞後逃逸；店員立即報警，不久後68分局警員抵達現場，根據店員提供的線索展開調查，並安排警車在當地巡邏。

警方也將消息通報給其他市警，警員之後在大西洋大道-巴克萊中心地鐵站附近的Warren街598號公寓樓前，發現一名行徑可疑的男子；在截停男子時，對方曾試圖掙扎逃走，店員稍後也指認出他。

警方指，劫匪可能是搭乘地鐵逃離現場，目前已將搶劫的錢歸還給店家；而嫌犯已送至布碌崙刑事法庭，面臨非法持有武器、搶劫罪名。

地鐵站 布碌崙 華男

上一則

春節列聯邦假日 黃敏儀提案相挺

下一則

紐約州眾議會19日公聽 鄭永佳尚未決定出席

延伸閱讀

2竊盜在南加華人聚居區偷竊居民郵件被捕

2竊盜在南加華人聚居區偷竊居民郵件被捕
4嫌持槍闖芝華埠餐館 洗劫顧客與店家

4嫌持槍闖芝華埠餐館 洗劫顧客與店家
不願拖累母 布碌崙日落公園華男精神病發輕生

不願拖累母 布碌崙日落公園華男精神病發輕生
曼哈頓華埠、布碌崙連殺2人 黑幫嫌犯自首

曼哈頓華埠、布碌崙連殺2人 黑幫嫌犯自首
布碌崙華男打拚30年病痛纏身 同鄉捐款返中團聚

布碌崙華男打拚30年病痛纏身 同鄉捐款返中團聚

熱門新聞

成人日間中心成立初衷是為讓長者老有所依，在子女上班時，有精神寄託。圖非涉事中心。(本報檔案照)

耆老當臥底 FBI嚴打紐約華社成人日間中心現金回扣

2022-12-01 07:36
法拉盛138街的合作公寓日前收到「天價」電費帳單，樓內的華人用戶指，11月電費比去年全年電費要高近七倍。(記者牟蘭／攝影)

不繳就停電…紐約法拉盛公寓樓11月電費 比去年全年貴7倍

2022-12-04 07:13
紐約市一名醫護人員2日早晨在布魯克林一個地鐵站內，遭一名陌生女子往臉部潑灑腐蝕性液體。圖為紐約地鐵示意圖，非案發現場。(本報檔案照)

女護士紐約地鐵站遭潑腐蝕性液體 臉部嚴重灼傷

2022-12-02 11:13
哥大抗議中國「清零政策」 亞男將與會學生打暈。 (市警提供)

哥大抗議中國「清零政策」 女學生遭亞男擊頭數次昏倒

2022-12-02 15:11
華埠地鐵站搶劫緬甸華婦致死案今判，羅賓遜獲囚1至3年。(市警提供)

獨家／紐約地鐵搶劫致華婦死亡 判了…非裔嫌犯隨時可出獄

2022-12-01 16:17
林齊榮的親人造訪亞總會，尋求社區援助。(亞總會提供)

奧州大麻農場打工裝修 紐約華男遇橫禍喪命

2022-11-30 14:12

超人氣

更多 >
好市多今年新推的這5種糕點 迅速圈粉

好市多今年新推的這5種糕點 迅速圈粉
馬雲為何能長住日本？只因1證在手 網友：牛大了

馬雲為何能長住日本？只因1證在手 網友：牛大了
馬斯克將任命朱曉彤為特斯拉全球CEO

馬斯克將任命朱曉彤為特斯拉全球CEO
科技公司大裁員 電腦科畢業生工作在哪裡？

科技公司大裁員 電腦科畢業生工作在哪裡？
流感季節到 家裡隨時備好這5類食物

流感季節到 家裡隨時備好這5類食物