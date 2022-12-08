華男搶劫貝瑞吉菸店被捕 華裔員工受驚

貝瑞吉一菸店日前遭華男持槍搶劫。(谷歌地圖)

布碌崙 (布魯克林)市警68分局轄區內一間菸店日前遭華男 持槍打劫，當時店裡只有一名華裔店員，在劫匪的威脅下將近2000元的款額交出；警員接報抵達現場，並在其他警局的合作下，在大西洋大道-巴克萊中心地鐵站 (Atlantic Avenue-Barclays Center Station)附近逮捕該名男子。

警方報告指，該案發生於本月3日晚上7時左右，在5大道交87街一間「Viral Exotics」菸店內；一名華男持槍走入店內，掀開外套向店員亮出腰間的手槍，並威脅「把錢交出來，不然就殺死你」。

店員將收銀機打開，把1969元現金交給對方，劫匪得逞後逃逸；店員立即報警，不久後68分局警員抵達現場，根據店員提供的線索展開調查，並安排警車在當地巡邏。

警方也將消息通報給其他市警，警員之後在大西洋大道-巴克萊中心地鐵站附近的Warren街598號公寓樓前，發現一名行徑可疑的男子；在截停男子時，對方曾試圖掙扎逃走，店員稍後也指認出他。

警方指，劫匪可能是搭乘地鐵逃離現場，目前已將搶劫的錢歸還給店家；而嫌犯已送至布碌崙刑事法庭，面臨非法持有武器、搶劫罪名。