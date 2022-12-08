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紐約市議員提案 禁老闆無正當理由炒人

記者和釗宇／紐約報導
市議員卡班(發言者)提案，擬要求所有私營企業不得無理由解雇員工，並禁止公司採技術手段監控和評估員工的績效。(市議會提供)
市議員卡班(發言者)提案，擬要求所有私營企業不得無理由解雇員工，並禁止公司採技術手段監控和評估員工的績效。(市議會提供)

市議員卡班(Tiffany Cabán)7日提案，擬要求所有私營企業不得無理由解雇員工，並禁止公司採技術手段監控和評估員工的績效。

目前員工可以「按意願」工作，也允許公司以任何理由合法開除員工；但該提案規定，除非公司證明員工有不當行為、績效低下，或因真實的財務因素不得不裁撤職位，才可以開除員工；如果員工自認在沒有「正當理由」情況下被解雇，可聯繫勞工執法部門投訴或尋求仲裁，也可直接發起訴訟。

紐約市去年已在餐飲業實施類似法律，雖然勞工維權組織認為這有助工作的穩定性，但遭到餐飲業反對；紐約州餐廳聯合會今年2月在聯邦法庭對該法提出訴訟，但遭駁回，目前仍在上訴中；業者認為，此類法律損害經營的靈活性和自主性，影響小商業者的積極性。

提案的卡班也承認，提案預計會遭到強烈反對，但表示尋求公眾和多數市議員的支持；市議長歐德思(Adrienne Adams)曾支持餐飲業禁無理由開除的法案，目前她尚未對卡班的提案表態。

該提案還限制公司使用技術手段監控和評估員工的績效，允許市主計長代表被解雇員工發起訴訟，即便這些員工已簽署協議放棄訴訟的權利；卡班表示，「如果人們擔心明天是否會因為古怪理由被開除，如何確保安全感？對員工來說，最合理的要求就是至少給一個正當理由。」

勞工 紐約市 紐約州

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