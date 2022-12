紐約市禁查租客前科 社區維權抵制

多個維權團體和民代7日在市政廳前集會,反對禁查租客犯罪背景提案。(記者和釗宇/攝影)

市議會提案,擬禁止房東 和租房仲介查詢租客 的犯罪紀錄,也不得因租客曾被逮捕或定罪而拒絕出租;社區保護及改善聯盟(Alliance for Community Preservation and Betterment)、亞潮聯盟(Asian Wave Alliance)、紐約市居民聯盟(NYC Residents Alliance)和大紐約小房東協會(Property Owners Association of Greater New York)等團體,7日在市政廳前集會反對該提案,呼籲民眾在8日的公聽會踴躍作證。

這項名為「公平入住」(Fair Chance for Housing Act)規定,如認為自己因犯罪紀錄,租房遭歧視,可對房東提出訴訟,或向市人權局投訴;但也允許一些豁免情況,單家庭和雙家庭房屋,若房東也住其內,仍可查詢租客的犯罪紀錄;此外,任何房東均可查詢潛在租客是否在性犯罪者名單上。

李翠珊表示,雖然這項提案表面上看是想解決住房歧視問題,但實際上卻會造房市不穩。(記者和釗宇/攝影)

近百名示威者7日聚集抗議提案,認為將危害房東和租客安全;社區保護及改善聯盟創會主席李翠珊表示,提案看似想解決住房歧視問題,實際將傷害房市;「每個人都該有改過的機會,但房東應有權保護所有住戶;該提案應修改,允許房東、物業和仲介查詢租客的犯罪紀錄,但禁止只憑犯罪紀錄拒租。」

朱雅婷則表示,紐約市有42%的亞裔市民有房,是各族裔中擁房率最高的,若這項提案如果通過,亞裔受影響最大。(記者和釗宇/攝影)

市議會少數黨領袖博萊利(Joe Borelli)、共和黨市議員卡爾(David Carr)、剛轉為共和黨籍的市議員李凱健(Ari Kagan)、民主黨市議員葉格(Kalman Yeger)等六名市議員到場聲援;博萊利表示,這項提案是保護曾經犯罪的人,「包括亞裔 在內的多個族裔都遭到針對性的仇恨犯罪,但還要立法保護犯罪的人;如果我租房,也希望房東查租客背景。」

示威現場。(記者和釗宇/攝影)

亞潮聯盟創會主席朱雅婷則表示,紐約市42%亞裔市民有房,各族裔中最高,皇后區和史泰登島亞裔的擁房率分別達50%和77%;「提案如果通過,亞裔受影響最大。」紐約市居民聯盟主席臧東慧則說,雇主有權審查新員工背景,房東也應有;大紐約小房東協會主席何德鄰擔憂造成不必要的種族區隔,因為如果不能查犯罪背景,房東可能會根據族裔挑選房客。

博萊利表示,這項提案是在保護那些曾經犯罪的人。(記者和釗宇/攝影)

不少示威者指,代表華埠的市議員馬泰(Chris Marte)未反對該提案;馬泰表示,他上周已與房東組織討論,如果提案通過,房東仍有不少途徑,例如找人推薦、查信用分、詢問租房歷史等;「許多人會受益於此法案,出獄的人已經償還罪過,不該因犯罪紀錄被迫流離失所,法官已判定他們可以安全返回社區,我不認為房東有評判的權力。」

目前,該提案已經獲得包括市議長在內的31名市議員及市長亞當斯(Eric Adams)支持;市議會將於8日早10時舉行公聽會,華裔維權團體呼籲民眾參加公聽積極發聲,可通過網站https://council.nyc.gov/testify/註冊作證,大紐約小房東協會也將為有興趣公開作證的民眾提供培訓,有意者可聯絡電郵[email protected]。