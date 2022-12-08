重振華埠 22商家獲1萬元基金…業主：是一劑強心針

黃亦威(左)接受1萬元捐助。(記者張晨╱攝影)

由公民銀行(Citizens Bank)、亞洲人平等會(AAFE)以及振興商業服務中心(REDC)等合作創辦的「重振華埠 基金」(Chinatown Renewal Fund)7日宣布獲捐名單；115家申請者中有22家獲獎，涵蓋餐飲、美容、洗衣、印刷以及法律援助，業者受訪時也分享經營故事。

影音來源：記者張晨

疫情 中，小本經營的餅屋、餅店是受衝擊最嚴重的華埠商業之一。葡撻王餅屋疫期一度關閉，如今雖疫情穩定，但又迎來通貨膨脹，且蛋撻主要原料雞蛋價格翻倍；業主表示，1萬元的援助金是一劑強心針。

黃亦威從2006年在格蘭街角開設葡撻王，他說近20年從未有過這樣的挑戰；居家避疫時關門謝客。今年疫情好轉，得益於社交媒體，帶來不少人氣；但毗鄰的羅斯福公園治安每況愈下，每天都有遊民進店「吃白食」，偶爾還會攻擊店員和食客。

「雞蛋價格從每箱幾十元突破上百元，但我們的蛋撻價格未漲。」他表示，華埠小商業都是靠著薄利多銷，即使老闆自己「一個人當三個人用」也希望繼續提供便宜的美味。

宰也街的新中國髮廊，位於華埠商圈的最深處，雖為華埠旅遊商業區的一部分，但遊客目標較集中於餐飲行業，美髮業者很難分到一杯羹。

疫情衝擊，這個行業遭遇雙重壓力：一方面，不住在附近的老客人不願意搭地鐵出行；另一方面，美髮並非必需品，很多人躲在家裡不剪頭髮。「新中國髮廊」老闆娘阿明入行超過20年，髮廊落戶華埠近十年，她說，最近兩年生意受損極其嚴重，處境非常艱難。多虧房東在困難期減免部分租金 ，才勉強活下來。

業者指生意恢復到疫前的六成左右，但經營壓力依舊很大。圖為新中國髮廊。(記者許君達╱攝影)

隨著疫情的結束，租金壓力也重新浮現。她到振興商業服務中心參與活動時，瞭解此基金，碰運氣申請，沒想到中獎。阿明表示，1萬元其實只夠付不到兩個月的店租，但對於緩解眼前壓力還是有用的。

阿明的理髮店主打上世紀復古髮型，店內幾乎全是已接近退休年齡的老師傅。她說老人幹了一輩子理髮，沒有什麼別的手藝，生活也不寬裕，能在這裡打一份工，就可以避免生活陷入困頓。對此，主辦方表示，這些小商家在最困難的時候還堅持為社區提供就業機會，「是名副其實的英雄」。

公民金融集團(Citizens Financial Group)紐約市場總監歐康乃爾(Rebecca O'Connell)表示，「重振華埠基金」是一個40萬元的贈款項目，重點關注華埠小商家，除了22名業主將獲得1萬元資助外，振興商業服務中心的多語言服務項目和非營利組織「心目華埠」(Think!Chinatown)曼哈頓橋頭夜市，也從中受益，「選擇華埠開展這項活動，是因為疫情和反亞裔仇恨犯罪對當地商住戶造成極大的負面影響。」