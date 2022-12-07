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禁查租客犯罪背景提案 周四公聽 維權團體籲發聲

記者和釗宇╱紐約即時報導
博萊利表示，這項提案是在保護那些曾經犯罪的人。（記者和釗宇／攝影）
博萊利表示，這項提案是在保護那些曾經犯罪的人。（記者和釗宇／攝影）

市議會提案，擬禁止房東和租房仲介查詢租客的犯罪紀錄，也不得因租客曾被逮捕或定罪而拒絕出租；社區保護及改善聯盟(Alliance for Community Preservation and Betterment)、亞潮聯盟(Asian Wave Alliance)、紐約市居民聯盟(NYC Residents Alliance)和大紐約小房東協會(Property Owners Association of Greater New York)等團體7日在市政廳前集會反對該提案，呼籲民眾在8日的公聽會踴躍作證。

影音來源：記者和釗宇

這項名為「公平入住」(Fair Chance for Housing Act)規定，如認為自己因犯罪紀錄，租房遭歧視，可對房東提出訴訟，或向市人權局投訴；但也允許一些豁免情況，單家庭和雙家庭房屋，若房東也住其內，仍可查詢租客的犯罪紀錄；此外，任何房東均可查詢潛在租客是否在性犯罪者名單上。

近百名示威者7日聚集抗議提案，認為將危害房東和租客安全；社區保護及改善聯盟創會主席李翠珊表示，提案看似想解決住房歧視問題，實際將傷害房市；「每個人都該有改過的機會，但房東應有權保護所有住戶；該提案應修改，允許房東、物業和仲介查詢租客的犯罪紀錄，但禁止只憑犯罪紀錄拒租。」

市議會少數黨領袖博萊利(Joe Borelli)、共和黨市議員卡爾(David Carr)、剛轉為共和黨籍的市議員李凱健(Ari Kagan)、民主黨市議員葉格(Kalman Yeger)等六名市議員到場聲援；博萊利表示，這項提案是保護曾經犯罪的人，「包括亞裔在內的多個族裔都遭到針對性的仇恨犯罪，但還要立法保護犯罪的人；如果我租房，也希望房東查租客背景。」

亞潮聯盟創會主席朱雅婷則表示，紐約市42%亞裔市民有房，各族裔中最高，皇后區和史泰登島亞裔的擁房率分別達50%和77%；「提案如果通過，亞裔受影響最大。」紐約市居民聯盟主席臧東慧則說，雇主有權審查新員工背景，房東也應有；大紐約小房東協會主席何德鄰擔憂造成不必要的種族區隔，因為如果不能查犯罪背景，房東可能會根據族裔挑選房客。

不少示威者指，代表華埠的市議員馬泰(Chris Marte)未反對該提案；馬泰表示，他上周已與房東組織討論，如果提案通過，房東仍有不少途徑，例如找人推薦、查信用分、詢問租房歷史等；「許多人會受益於此法案，出獄的人已經償還罪過，不該因犯罪紀錄被迫流離失所，法官已判定他們可以安全返回社區，我不認為房東有評判的權力。」

目前，該提案已經獲得包括市議長在內的31名市議員及市長亞當斯(Eric Adams)支持；市議會將於8日早10時舉行公聽會，華裔維權團體呼籲民眾參加公聽積極發聲，可通過網站https://council.nyc.gov/testify/註冊作證，大紐約小房東協會也將為有興趣公開作證的民眾提供培訓，有意者可聯絡電郵[email protected]

朱雅婷則表示，紐約市有42%的亞裔市民有房，是各族裔中擁房率最高的，若這項提案如...
朱雅婷則表示，紐約市有42%的亞裔市民有房，是各族裔中擁房率最高的，若這項提案如果通過，亞裔受影響最大。（記者和釗宇／攝影）
示威現場。（記者和釗宇／攝影）
示威現場。（記者和釗宇／攝影）
李翠珊表示，雖然這項提案表面上看是想解決住房歧視問題，但實際上卻會造房市不穩。（...
李翠珊表示，雖然這項提案表面上看是想解決住房歧視問題，但實際上卻會造房市不穩。（記者和釗宇／攝影）
多個維權團體和民代7日在市政廳前集會反對禁查租客犯罪背景提案，呼籲民眾在8日即將...
多個維權團體和民代7日在市政廳前集會反對禁查租客犯罪背景提案，呼籲民眾在8日即將舉行的公聽上踴躍作證。（記者和釗宇／攝影）

房東 租客 亞裔

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